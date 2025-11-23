menu hamburguer
AO VIVO: assista à final do Brasileirão de Futsal 2025, entre Atlético Piauiense e Traipu

Lance! transmite o confronto de ida com imagens no YouTube

Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
10:30
  Matéria
  • Mais Notícias

Atlético Piauiense e Traipu se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), pela ida da final do Brasileirão de Futsal de 2025, e o Lance! transmite o confronto ao vivo com imagens diretas da Arena Verdão, em Teresina (PI). A transmissão conta com a presença ilustre do comentarista Marcelo Rodrigues. Assista acima!

➡️ Carol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial na Austrália contra Victoria/Thamela

A edição atual é a segunda da história da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), e marca mais uma decisão 100% nordestina. Em 2024, Fortaleza e Apodi chegaram à final, com conquista da equipe cearense.

O Atlético Piauiense, sob o comando de André Bié, joga a primeira partida em casa e tem a missão de abrir vantagem sobre os alagoanos. O treinador, seis vezes campeão nacional, conta com nomes experientes como Fernandinho e Pesk, além do pivô Jé - com oito gols no torneio - e do goleiro Lambão, que faziam parte do elenco do Fortaleza no título de 2024.

Léo Brandão - Atlético Piauiense
Léo Brandão é um dos destaques do Atlético Piauiense para o confronto com o Traipu (Foto: Reprodução)

Já o Traipu conta com a juventude não só na quadra, mas também na área técnica. Davi Mendonça, filho do lendário Oswaldo Mendonça, tem apenas 35 anos, mas já esteve listado entre os dez melhores técnicos do mundo na modalidade após um trabalho com o Semey, do Cazaquistão. Eric e Lukinhas, principais armas ofensivas, têm nove gols cada e dividem o topo da artilharia com Daniel (São Miguel) e Kassula (Chapecoense), ambos já eliminados.

Gabriel Pereira - Traipu
Traipu busca superar o Atlético Piauiense e conquistar o terceiro título no ano (Foto: Reprodução)

A bola rola na Arena Verdão às 11h, e a promessa é de lotação máxima, já que todos os ingressos foram vendidos. Quem vencer garante a vantagem do empate para a próxima semana. Vale lembrar que não há agregado no Brasileirão; se cada time vencer uma partida na eliminatória, o confronto vai para a prorrogação com placar zerado e sem vantagem para nenhum dos lados. Caso a igualdade persista até o final do tempo extra, o título será decidido nas penalidades.

📝 Atlético Piauiense x Traipu: a lista dos times para o confronto

🟢🟡 ATLÉTICO PIAUIENSE (Técnico: André Bié)
🧤 Lambão
🧤 Igor BB
⚽ Claudinho
⚽ Fernandinho (C)
⚽ Kauê
⚽ Crystian
⚽ Romarinho
⚽ Douglas
⚽ Luan
⚽ Gabriel
⚽ Léo Brandão
⚽ Nardinho
⚽ Pesk
⚽ Jé

⚫⚫ TRAIPU (Técnico: Davi Mendonça)
🧤 Andrei
🧤 Thiago Feitosa
⚽ Léo Café (C)
⚽ Felipe Leite
⚽ Eric
⚽ Ewerton Lima
⚽ Farinha
⚽ Samuel
⚽ Ewerton Florêncio
⚽ Pedro Paraguai
⚽ Gê
⚽ Gabriel Pereira
⚽ Lukinhas
⚽ Hugo

