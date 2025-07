Hugo Calderano vence Liao Cheng-ting e está na semifinal do WTT Buenos Aires

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano (n° 3 do ranking mundial) venceu o taiwanês Liao Cheng-ting (n° 77 do ranking mundial) por 3 sets a 0 e avançou para a semifinal do WTT Contender Buenos Aires na categoria simples masculino. A partida será disputada ainda hoje, em horário a ser definido pela WTT.

Apesar de ter tido domínio em boa parte do jogo, Calderano teve um pouco de dor de cabeça no segundo set, quando Liao saiu na frente e cadenciou a partida, mantendo pequena vantagem até seu oitavo ponto. Na reta final, no entanto, Hugo conseguiu superar o taiwanês e administrou bem o resultado. Nos demais sets, o brasileiro não teve muita dificuldade e ficou à frente do placar a maior parte do tempo, com bons saques e defesa eficaz.

🏓Como foi o jogo entre Hugo Calderano e Liao Cheng-ting pelo WTT Buenos Aires?

PRIMEIRO SET

Hugo abriu 3 a 0 com bons saques e jogo acelerado. Apesar do taiwanês ter diminuído a vantagem na metade do set, Calderano marcou seu oitavo ponto após um belo rally que deu mais confiança ao brasileiro. Ponto a ponto, Liao cadenciou o jogo e se aproximou do resultado, mas Hugo fechou em 11 a 9.

SEGUNDO SET

O segundo set foi bem mais equilibrado. Liao começou melhor e abriu 2 a 0 até Hugo empatar. Seguiram ponto a ponto e o brasileiro ficou à frente do placar apenas quando fez 9 a 8 – nas outras ocasiões, o set estava empatado ou com vantagem para Liao. Na reta final, no entanto, Calderano administrou bem a pequena vantagem e fechou mais um set: 11 a 9.

TERCEIRO SET

Calderano saiu na frente, apesar de não manter diferença grande. Liao obrigou Hugo a se movimentar bastante com bolas laterais rápidas, mas o brasileiro segurou o rally no seu oitavo sétimo ponto e se destacou na metade final do set, quando assumiu uma vantagem mais confortável e fechou em 11 a 7.

✅ FICHA TÉCNICA

Hugo Calderano x Liao Cheng-ting

WTT Contender de Buenos Aires - Quartas de final

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho, às 11h45 (de Brasília)

📍 Local: Parque Olímpico - Pavilhão América, Buenos Aires

⚔️ Calderano e Takahashi estão na final das duplas mistas

Hugo Calderano e Bruna Takahashi levaram a prata nas duplas mistas na Eslovênia (foto: WTT)

Na categoria de duplas mistas, Hugo também tem um bom desempenho. Jogando ao lado da namorada Bruna Takahashi, os brasileiros venceram duas duplas na última sexta (25) e garantiram a disputa do título da competição. Ainda neste sábado (26), o casal encara os indianos Yashaswini Ghorpade e Harmeet Desai, a partir das 17h (de Brasília), na final do torneio.

🏆 Como é o torneio de Buenos Aires?

As rodadas qualificatórias do WTT Contender Buenos Aires começaram na terça-feira (22) e prosseguiram até quarta-feira (23). Outros mesa-tenistas brasileiros brigaram por vaga na rodada principal: Felipe Doti, Henrique Noguti e Hamilton Yamane na chave simples masculina; Sofia Kano, Karina Shiray, Victoria Strassburger, Beatriz Fiore e Jessica Prates na chave simples feminina. Apesar disso, apenas Karina avançou de fase.

O Brasil marcou presença também nas duplas na fase classificatória: Leonardo IIzuka/Felipe Doti nas duplas masculinas; Beatriz Fiore/Karina Shiray e Jessica Prates/Victoria Strassburger nas duplas femininas; e Giulia Takahashi/Felipe Doti nas duplas mistas. Dessa vez, a revez foi menor e apenas a dupla entre Jessica e Victoria foram eliminadas.

A primeira rodada da chave principal simples e de duplas teve sua estreia na quinta-feira (24). O evento seguiu com quartas de final na sexta-feira (25), semifinais no sábado (26) e a decisão no domingo (27).

🗓️ Qual a próxima competição de Hugo Calderano?

Após a disputa do WTT Contender Buenos Aires 2025, Hugo Calderano e Bruna Takahashi seguem para o Paraná, onde disputam o WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025, entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. Além do torneio em duplas mistas, os atletas brasileiros também jogarão os torneios simples.