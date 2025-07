O Coari Champions 7, principal evento de MMA do interior do Amazonas, será transmitido ao vivo no canal de Whindersson Nunes no YouTube na próxima quarta-feira (30), a partir das 19h, no horário de Brasília (18h no horário local). A narração ficará por conta de Carlos Arthur Jr, com comentários da estrela do UFC, Carlos Prates.

continua após a publicidade

➡️ Whittaker x de Ridder: confira card, onde assistir e horário do UFC Abu Dhabi

Com cerca de 45 milhões de inscritos em seu canal, Whindersson dá início a um projeto pessoal de amplificar o cenário nacional das lutas, oferecendo visibilidade a atletas promissores. No mês passado, o influenciador já havia transmitido o evento de boxe Most Valuable Promotions (MVP), de Jake Paul, que contou com a campeã mundial Bia Ferreira defendendo seu título na luta principal.

A edição 7 do Coari Champions traz duas disputas de cinturão. Na luta principal da noite, o ex-UFC Ronys Torres, com mais de 50 combates na carreira, 43 só de vitórias, encara Ronildo Cabral, seis triunfos em nove disputas, pelo título do peso médio. Já na coprincipal, o talento local Felipe Pereira, que soma 12 vitórias e três derrotas, enfrenta David Ruan na disputa pelo cinturão dos galos.

continua após a publicidade

Outro destaque do card é a promessa Antonio Cesar “The Flash”, de apenas 21 anos, que chega com dez vitórias e duas derrotas para enfrentar o invicto Chico Bala, dono de sete triunfos consecutivos. Já o manauara Adionai Maciel, com oito vitórias e dois reveses no cartel, mede forças com o boliviano Roberth Batte, que mantém um retrospecto perfeito com nove vitórias em nove combates.

➡️ Bar de Conor McGregor sofre incêndio na Irlanda; polícia investiga suspeita de crime

Confira abaixo o card completo do evento:

Coari Champions 7

Centro Cultural de Coari

Quarta-feira, 30 de julho de 2025

Peso médio: Ronys Torres x Ronildo Cabral

Peso-galo: Felipe Pereira x David Ruan

Peso-galo: Adionai Maciel x Roberth Batte

Peso-mosca: Antônio César x Chico Silva

Peso-galo: Elisson Lima x Adailson Silva

Peso-galo: Railson Paixão x Claudiomar de Cruz

Peso leve: Jhonatan Souza x Gerlison Xavier

Peso-galo: Ronaldo Moreira x Wiverton Carvalho

Peso-mosca: Wendrio Silva x Jorge Luis da Silva