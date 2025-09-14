Antetokounmpo garante bronze para Grécia no EuroBasket

A Grécia derrotou a Finlândia por 92 a 89 e garantiu a medalha de bronze no EuroBasket 2025. A disputa pelo terceiro lugar do torneio eurpeu ocorreu neste domingo (14), com Giannis Antetokounmpo na liderança da equipe com um duplo-duplo de 30 pontos e 17 rebotes. A seleção grega encerrou sua participação no campeonato europeu com sete vitórias e duas derrotas, enquanto os finlandeses terminaram com cinco vitórias em nove jogos disputados.

Além de Antetokounmpo, Tyler Dorsey foi fundamental para o resultado, contribuindo com 20 pontos e acertando cinco arremessos de três pontos. Vasileios Toliopoulos adicionou 15 pontos ao placar da Grécia, com quatro bolas certeiras de longa distância.

Pela Finlândia, Lauri Markkanen registrou um duplo-duplo de 19 pontos e 10 rebotes, apesar de um início lento no primeiro quarto. Valtonen somou 18 pontos, cinco rebotes e três roubos de bola, enquanto Olivier Nkamhoua marcou 15 pontos. Mikael Jantunen também se destacou pelos finlandeses com 13 pontos, seis rebotes e sete assistências.

Como foi o jogo?

A equipe grega manteve o controle da partida durante a maior parte do tempo. Com um início sólido, a Grécia conquistou a vantagem confortável no primeiro período e não saiu mais da frente do placar. O segundo quarto contou com o dominância de Antetokounmpo, que fez a diferença aumentar para 14 pontos.

Nos minutos finais, a Finlândia conseguiu reagir e teve chance de empatar o confronto nos últimos 90 segundos. Três pontos de diferença favoráveis à Grécia separavam as seleções, e Elias Valtonen foi para a linha de lance livre com as três tentativas necessárias para igualar o placar. Apesar disso, o ala finlandês não converteu o último arremesso e garantiu a vitória dos gregos.

A estratégia grega de estabelecer vantagem nos minutos iniciais foi determinante para o resultado. Ao assumir a liderança no começo, a equipe não perdeu mais o controle do placar durante toda a partida.