Jason Collins, ex-pivô da NBA e figura emblemática por ser o primeiro jogador abertamente gay da liga, enfrenta uma nova e difícil batalha. Aos 46 anos, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o tipo ou o estágio do tumor, mas o diagnóstico representa um desafio significativo para Collins, conhecido por sua solidez defensiva e espírito de equipe.

Embaixador da NBA, Collins foi a 18ª escolha geral no Draft de 2001 pelo Houston Rockets. Ele construiu uma carreira de 13 anos na liga, passando por times como Atlanta Hawks, Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves e Washington Wizards. Oito de suas 13 temporadas foram dedicadas ao Brooklyn Nets. Collins pendurou as chuteiras do basquete em novembro de 2014, ao anunciar a sua aposentadoria.

Jason Collins é diagnosticado com tumor cerebral (Foto: Reprodução / Instagram)

Desde sua aposentadoria em 2014, Collins tem sido um ativista incansável pelos direitos LGBTQIA+, usando sua plataforma para defender a diversidade e inspirar a próxima geração de atletas. Sua jornada, marcada por superações e pioneirismo, agora ganha um novo e doloroso capítulo.

A comunidade da NBA, incluindo ex-companheiros de time e fãs, tem demonstrado apoio nas redes sociais, enviando mensagens de força e solidariedade.