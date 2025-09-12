Turquia elimina estrela da NBA e está na final do EuroBasket após 24 anos
Turquia vai enfrentar a seleção alemã na final do EuroBasket
Em uma noite histórica para o basquete turco, a seleção da Turquia apresentou uma atuação dominante e surpreendente para atropelar a Grécia da estrela da NBA, Giannis Antetokounmpo, por 94 a 68, nesta sexta-feira (12), em Riga, na Letônia, e garantir sua vaga na final do EuroBasket.
Como foi a partida entre Turquia e Grécia
O grande nome da partida foi o ala-pivô Ercan Osmani, que teve uma noite inspiradíssima. O jogador do Anadolu Efes foi o cestinha da partida com 28 pontos, sendo crucial desde o início para abrir a vantagem turca. Ao seu lado, o pivô do Houston Rockets, Alperen Şengün, também brilhou com uma performance completa de 15 pontos, 12 rebotes e 6 assistências, dominando o garrafão.
Antetokounmpo, astro da NBA, anulado pela defesa turca
A Grécia, que contava com a estrela da NBA Giannis Antetokounmpo, viu seu principal jogador ser muito bem marcado pela defesa turca. O "Greek Freak" teve uma atuação apagada, anotando apenas 12 pontos, muito abaixo de sua média no torneio. Sem a produção de seu líder, a equipe grega se mostrou perdida em quadra e foi dominada em todos os quartos.
Desde o primeiro período, a Turquia impôs um ritmo forte e abriu uma vantagem que apenas se dilatou com o passar do jogo. Com um basquete coletivo e eficiente, a equipe turca foi para o intervalo já com uma confortável liderança de 18 pontos (49-31), não permitindo qualquer reação da Grécia na segunda metade da partida. A diferença no placar chegou a ultrapassar os 25 pontos, evidenciando a superioridade turca no confronto.
Com o resultado, a Turquia avança para a final e enfrentará a anfitriã Alemanha, que mais cedo derrotou a Finlândia.
