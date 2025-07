Hugo Calderano vence Tiago Apolonia e avança para as quartas no WTT Buenos Aires

O mesa-tenista Hugo Calderano venceu Tiago Apolonia por 3 sets a 1 (10/12, 11/6, 10/6 e 11/9) nas oitavas de final do WTT Contender de Buenos Aires, realizado no Parque Olímpico da capital argentina, nesta sexta-feira (25). Apesar de um início difícil, o brasileiro superou o português e avançou para as quartas de final. Na próxima fase, o terceiro colocado no ranking mundial enfrentará o taiwanês Liao Cheng-ting.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Calderano domina Leandro Fuentes e avança no WTT Buenos Aires

Como foi o jogo

Apolonia iniciou com um ritmo intenso, abrindo 3/0 no placar. Hugo reagiu rapidamente, marcando quatro pontos consecutivos e virando o jogo para 3/4. No entanto, uma série de erros do brasileiro permitiu que o português avançasse para 10/6. Mesmo salvando quatro set points, Hugo não conseguiu evitar a vitória de seu oponente: 12/10.

No segundo set, o brasileiro dominou a partida desde o início, abrindo rapidamente uma vantagem de três pontos. A diferença aumentou para cinco, e ele fechou a parcial em 11/6. Essa dinâmica se manteve nos sets seguintes, com Calderano controlando o jogo até garantir a vitória.

continua após a publicidade

É importante destacar que a transmissão oficial da partida sofreu uma interrupção no final do segundo set. O sinal apenas foi restabelecido nos pontos finais do quarto set, o que afetou a experiência dos telespectadores.

Tudo sobre o jogo entre Hugo Calderano e Tiago Apolonia pelo WTT Buenos Aires

✅ FICHA TÉCNICA

Hugo Calderano 3x1 Tiago Apolonia

WTT Contender de Buenos Aires - Oitavas de final

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de julho, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Parque Olímpico - Pavilhão América, Buenos Aires

Como é o torneio de Buenos Aires

As rodadas qualificatórias do WTT Contender Buenos Aires começaram na terça-feira (22) e prosseguiram até quarta-feira (23). Outros mesa-tenistas brasileiros brigaram por vaga na rodada principal: Felipe Doti, Henrique Noguti e Hamilton Yamane na chave simples masculina; Sofia Kano, Karina Shiray, Victoria Strassburger, Beatriz Fiore e Jessica Prates na chave simples feminina. Apesar disso, apenas Karina avançou de fase.

continua após a publicidade

O Brasil marcou presença também nas duplas na fase classificatória: Leonardo IIzuka/Felipe Doti nas duplas masculinas; Beatriz Fiore/Karina Shiray e Jessica Prates/Victoria Strassburger nas duplas femininas; e Giulia Takahashi/Felipe Doti nas duplas mistas. Dessa vez, a revez foi menor e apenas a dupla entre Jessica e Victoria foram eliminadas.

A primeira rodada da chave principal simples e de duplas terá sua estreia na quinta-feira (24). O evento segue com quartas de final na sexta-feira (25), semifinais no sábado (26) e a decisão no domingo (27).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte