Classificado para a chave principal do Australian Open, após vencer Thiago Tirante 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, nesta quinta-feira (9), João Fonseca garantiu uma premiação milionária. Somando as três vitórias no Quali e a 1ª rodada da competição, o brasileiro faturou R$ 1,1 milhão.

continua após a publicidade

➡️João Fonseca avança de fase no Australian Open e enfrentará número 9 do mundo

Premiações do Quali

Na 1ª rodada, João Fonseca superou o argentino Federico Agustin Gomez, aplicando um 6/0 no segundo set e garantiu AU$ 35 mil (US$ 22 mil ou R$ 135 mil). Na sequência, o tenista derrotou com tranquilidade o adversário Coleman Wang (172 do mundo) por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 6/3) e levou AU$ 49 mil (US$ 30,5 mil ou R$ 187 mil). Por fim, João recebeu AU$ 72 mil (US$ 45 mil ou R$ 277 mil), após vencer Thiago Tirante por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e catorze minutos de jogo, pela 3ª Rodada.

Premiações da Chave Principal

O próximo adversário de João Fonseca é o russo Andrey Rublev, nono colocado no ranking ATP. Tenistas duelam na 1ª rodada da chave principal, em busca de uma classificação para a 2ª rodada. Os jogadores já garantiram AU$ 132 mil (US$ 82 mil ou R$ 504 mil) - valor pago para cada atleta presente nesta fase do Australian Open.

continua após a publicidade

Confira as premiações das próximas fases do Australian Open:

2ª R: AU$ 200 mil (US$ 124 mil ou R$ 763 mil)

3ª R: AU$ 290 mil (US$ 180 mil ou R$ 1,1 milhão)

Oitavas: AU$ 420 mil (US$ 261 mil ou R$ 1,6 milhão)

Quartas: AU$ 665 mil ($ 412 mil ou R$ 2,5 milhões)

Semi: AU$ 1,1 milhão (US$ 682 mil ou R$ 4,1 milhões)

Final: AU$ 1,9 milhão (US$ 1,17 milhão ou R$ 7,2 milhões)

Campeão: AU$ 3,5 milhões (US$ 2,2 milhões ou R$ 13,5 milhões)

Brasileiros no Australian Open

Além do João Fonseca, os brasileiros Thiago Wild, Thiago Monteiro e Bia Haddad também estão confirmados nas chaves principais de Melbourne, e irão representar o Brasil no torneio.

João Fonseca jogando o torneio de Canberra (Foto: Divulgação)

➡️ Com João Fonseca, ATP lista cinco tenistas para ficar de olho em 2025