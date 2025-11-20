Líderes do ranking, a dupla brasileira Thâmela e Victoria derrotou as ucranianas Lazarenko e Romaniuk no Mundial de Vôlei de Praia. Com a vitórias, elas avançam às quartas de final da competição. O jogo foi complicado, principalmente no segundo set. As brasileiras venceram por 2 a 1 (parciais de 21/18, 11/21 e 15/18).

As brasileiras tiveram uma jornada de superação na partida das oitavas. Elas começaram o primeiro set atrás, mas foram recuperando até a virada. Elas conseguiram fechar o placar com 21/18.

Na segunda parcial, as brasileiras tiveram um "apagão" na partida. Até fazerem o primeiro ponto, foram seis das ucranianas. Diferente da primeira parcial, elas não conseguiram se aproximar tanto das rivais. No final, as ucranianas fizeram 21/11, vencendo com 10 pontos de vantagem.

No final, as brasileiras começaram marcando. Foram bons pontos iniciais de vantagem contra as ucranianas. Elas fecharam a parcial com 15/8 e o placar geral em 2 a 1.

Dupla brasileira Thâmela e Victoria no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação / Volleyball World)

A partida das quartas será na sexta-feira, dia 21 de novembro, a partir de 1h. Elas aguardam a decisão entre Gottardi/Orsi Toth, R. (Itália) e Bock/Lippmann (Alemanha). Com a desistência de Ana Patrícia e Duda, Thâmela/Victoria e Carol/Rebecca são as representantes do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia.

Thâmela e Vic, dupla número 1 do ranking mundial, avançaram ao mata-mata após terminarem a primeira fase na liderança do Grupo A. Invictas, as brasileiras acumulam quatro vitórias em quatro jogos disputados na competição.