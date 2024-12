A T-Mobile Arena recebeu bom público para a final da Copa da NBA na última terça-feira (17) - mais de 18 dos 20 mil lugares disponíveis estavam ocupados. No entanto, a partida não teve grande mobilização na cidade e se tornou "só mais um evento" na luxuosa Las Vegas.

Os fãs de Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder presentes vibraram muito com o jogo, mas não eram maioria. O público consistia também em torcedores "neutros", com camisas de outras franquias ou que apenas aproveitaram a oportunidade de ver um jogo da NBA durante as férias.

Pedro Werneck, repórter do Lance!, cobriu a Copa da NBA in loco a convite do Prime Video.

A baixa adesão de torcedores assíduos tem explicação. As cidades das duas equipes finalistas ficam distantes de Las Vegas, e os adversários da decisão só foram definidos poucos dias antes.

Milwaukee fica a 2877 km de Las Vegas, enquanto Okhaloma fica a 1877 km. Além disso, a cidade dos cassinos não é barata e tem alta procura de turistas.

As semifinais e finais da Copa da NBA foram disputadas em Vegas. No entanto, os torcedores de Bucks e OKC só souberam que estariam entre os quatro melhores no dia 10 de dezembro. E aqueles que esperavam a certeza de estar na decisão para comprar a passagem só puderam adquiri-la no dia 14, três antes da final.

A final única em quadra neutra foi uma inovação da NBA ao criar a Copa, mas é uma faca de dois gumes que o público do futebol já está acostumado. Por um lado, esportivamente falando, é emocionante um título decidido em apenas um jogo, o famoso tudo ou nada. Por outro, tal formato dificulta a presença dos fãs e, consequentemente, afeta a atmosfera do ginásio.

Antes da final, a Copa da NBA só aparecia em Las Vegas nas propagandas nos telões ou em ocasionais camisetas das equipes nas ruas, vistas em menor número que as do Las Vegas Raiders, time da NFL na cidade. O assunto não era muito comentado e nem parecia ser o grande evento da semana, tampouco houve uma "invasão" de torcedores de Bucks ou OKC.

Quando cheguei ao hotel onde estava hospedado, expliquei para a recepcionista o motivo da viagem, que se surpreendeu e disse que "até achava que tinha ouvido alguma coisa de que teria um jogo". Portanto, a partida não parece ter afetado a procura por hospedagem.

Ainda assim, a NBA montou um espetáculo fantástico, que fez valer a pena a experiência de todos os fãs e jornalistas presentes. Os jogadores também levaram a decisão da segunda edição do torneio muito a sério, como mostrou a comemoração efusiva dos atletas do Bucks ao conquistarem a taça após vitória por 97 a 81 sobre o Thunder.

Essa foi apenas a segunda edição da Copa da NBA, que deve passar por mudanças nos próximos anos. O executivo Evan Wasch, que idealizou o torneio, espera que ele leve de 10 a 15 anos para se consolidar. Ao abordar possíveis alterações em entrevista ao Lance!, Wasch citou o local da decisão como uma das indefinições para as futuras temporadas.

Jogadores do Milwaukee Bucks levantam a taça da Copa da NBA (Foto: Ethan Miller / AFP)

Entenda o formato da Copa da NBA

A Copa da NBA, também chamada de "In-Season Tournament" (Torneio de Dentro da Temporada, em português) é uma competição que aproveita as partidas da temporada regular. O formato que estreou em 2023, quando o Los Angeles Lakers conquistou o primeiro título, foi repetido em 2024. O torneio é dividido em duas fases: de grupos e eliminatória.

As 30 equipes da NBA foram divididas em seis grupos de cinco, sempre com franquias da mesma conferência. Os times enfrentaram os quatro rivais da mesma chave, de forma que avançaram para a eliminatória todos os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos lugares (um de cada conferência).

As partidas da Copa da NBA, à exceção da final, também contam normalmente para a classificação da temporada regular.

Um dos grandes diferenciais da competição é a disputa do mata-mata em jogo único, em distinção ao que acontece nos playoffs da NBA, nos quais os confrontos são definidos em séries de até sete partidas. Outra mudança em relação ao que o público da liga está acostumado é a realização de duelos em quadra neutra. Assim como em 2023, Las Vegas foi a cidade escolhida como palco da decisão.