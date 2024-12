NBA no Brasil? Executivo da liga comenta possibilidade

Em conversa com o Lance! na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nessa segunda-feira (16), o executivo da NBA Evan Wasch comentou o interesse da liga em explorar outros mercados e citou o Brasil. No entanto, explicou que realizar partidas fora dos Estados Unidos é desafiador, devido ao calendário apertado.

- Nós tivemos muito sucesso com nossos jogos globais, de pré-temporada e durante a temporada, como fizemos na Cidade do México e faremos em Paris. Mas um dos desafios é a viagem de longas distâncias, que impacta o calendário de 82 jogos em seis meses. Para viajar, os times precisam de três dias de férias antes e depois do jogo - afirmou Wasch.

Evan Wasch foi responsável por idealizar a Copa da NBA, torneio no qual as semifinais e a final são realizadas em quadra neutra. Isso até poderia facilitar a organização de partidas em outros países, mas tornaria o calendário ainda mais complexo.

- O problema da Copa da NBA fora do país é não saber quais times vão avançar e ter que reter o calendário para todos. É muito desafiador, mas não irresolvível. Como disse Adam Silver (comissário da NBA), se um dia viajar ficar mais rápido e viagens de dez horas forem feitas em três, ficará muito mais fácil. Mas estamos muito interessados em explorar outros mercados, como o Brasil - explicou o executivo da NBA.

A final da Copa da NBA 2024, segunda edição do torneio, será realizada nesta terça-feira (17), às 22h30 (de Brasília), na T-Mobile Arena. Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder disputam o título.

Times de fora dos Estados Unidos na Copa da NBA

Evan Wasch também contou que a possibilidade de times de outros países serem convidados para a Copa da NBA foi discutida, mas envolveria mudanças significativas na estrutura da competição. Atualmente, os jogos do torneio, exceto a final, também contam para a classificação da temporada regular.

- Uma das nossas intenções era fazer um torneio mata-mata com 32 times, mas só temos 30. Então, consideramos chamar dois outros times, e pensamos que seria atrativo convidar o campeão da EuroLiga ou de outras grandes ligas. Mas isso funcionaria se o torneio fosse separado da temporada regular, dentro dela é mais difícil. O que acontece se um time de fora vence um jogo? Potencialmente, pode acontecer no futuro. Talvez, em algum momento, a Copa da NBA faça tanto sucesso que você possa separar da temporada e chamar outros times. São ideias interessantes para o futuro - disse.

