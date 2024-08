Participação de Ana Sátila nas Olimpíadas rende memes na internet: ‘Três certezas na vida’

Ana Sátila durante os Jogos de Paris (Foto: Bertrand GUAY / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 12:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Representante do Brasil na canoagem slalom, Ana Sátila tem chamado a atenção da internet por sua participação nas Olimpíadas de Paris. Um dos principais nomes da modalidade, a brasileira disputou (e segue disputando) diversas categorias do esporte, o que faz com que ela participe de muitas provas nos Jogos.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

A grande quantidade de eventos com participação de Ana Sátila não passou despercebida pelos internautas. Via redes sociais, torcedores brasileiros brincaram com o número de provas disputadas pela atleta, que vem competindo desde o primeiro dia das Olimpíadas. Comentários exaltando Ana e torcendo por vitórias da canoísta tomaram conta do X (antigo Twitter).

Confira abaixo memes sobre a participação de Ana Sátila nas Olimpíadas de Paris:

➡️ Jornalista da Globo solta palavrão durante Brasil x França, pelas Olimpíadas: ‘Qual é a necessidade dessa m****?’

Ana Sátila voltará às águas de Paris pela última vez nesta segunda-feira (5). A brasileira disputa as quartas de final do caiaque cross, e as semifinais e disputas por medalha também estão previstas para a mesma data.