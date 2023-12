O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta sexta-feira (8), a liberação de atletas russos e bielorrussos a disputarem os Jogos de Paris 2024 como esportistas neutros. Mesmo com a autorização, os participantes dos respectivos países não poderão ter a bandeira de seus países durante as competições, e muito menos ouvir o hino nacional durante o pódio. Além disso, devem comprovar para estarem aptos a participar do megaevento, incluindo não possuir ligação com o exército ou governos locais.