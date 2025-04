Ana Marcela fica fora de top-10 da Copa do Mundo de Águas Abertas

O primeiro dia da Copa do Mundo de Águas Abertas foi duro com os nadadores brasileiros. Heptacampeã mundial, Ana Marcela não conseguiu um resultado satisfatório e terminou a prova dos 10km fora dos 10 mais bem colocados. O país ainda contava com Viviane Jungblut, Matheus Melecchi e Leonardo Macedo, que também não chegaram perto do pódio.

Ana Marcela Cunha, heptacampeã mundial e atual dona do título, era o principal nome do país da competição. Na primeira prova, a baiana passou pela chegada no 11ª colocação, duas a frente da compatriota. Também representante do Brasil, Viviane Jungblut ficou no 13º lugar entre as 60 competidoras.

Já no masculino, o melhor colocado foi Matheus Melecchi, que chegou na 18ª posição. Bem abaixo, passou pela linha de chegada com o 29º melhor tempo entre os 84 homens, que competiram na prova de 10km.

Devido ao cronograma conflitante, os cinco atletas que defendem o Brasil na Copa do Mundo de Águas Abertas em Ibiza não participam do Troféu Maria Lenk, que acontece ao longo desta semana, no Rio de Janeiro.

Programação e onde assistir

As disputas da Copa do Mundo de Águas Abertas começam com as maratonas de 10km, na sexta-feira (25) e, no sábado, acontecem as provas do 3km Nocaute Sprint, que passa a integrar o Mundial de Esportes Aquáticos na edição de 2025, em Singapura. Os eventos serão transmitidos pelo canal do YouTube da World Aquatics.

Sexta-feira (25)

10km Feminino - 4h

10km Masculino - 7h

Sábado (26)

3km Nocaute Sprint Feminino (Eliminatórias) - 4h

3km Nocaute Sprint Feminino (Semifinais) - 4h30

3km Nocaute Sprint Feminino (Final) - 5h

3km Nocaute Sprint Masculino (Eliminatórias) - 6h

3km Nocaute Sprint Masculino (Semifinais) - 6h30

3km Nocaute Sprint Masculino (Final) - 7h

