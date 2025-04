Alpine está satisfeita com Doohan e afasta troca por Colapinto

Chefe da Alpine, Oliver Oakes até decidiu tirar um pouco da pressão colocada sobre Jack Doohan após o fim de semana do GP do Japão, mas também ligou o alerta. Embora tenha dito que o australiano “está trabalhando bem” para evoluir e, desta forma, defender a posição ao lado de Pierre Gasly em 2025, o dirigente não deixou de fazer cobranças e afirmou que 'sempre tem de decidir o que é melhor para a equipe'.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois de dar espaço para Ryō Hirakawa no treino livre 1 em Suzuka, o dono do #7 assumiu a A525 na sessão seguinte e, logo nos primeiros minutos, perdeu completamente a traseira do carro ao entrar na curva 1, que é de alta velocidade, batendo com força na barreira de pneus. Ainda que tenha ficado nitidamente atordoado por causa da pancada, o time de Enstone se manifestou instantes depois do fim das atividades para dar atualizações sobre a situação do piloto.

Abalado por causa do ocorrido e sem confiança, Doohan não conseguiu avançar na classificação e teve de se contentar com a 19ª posição no grid de largada. No dia seguinte, ao longo das 53 voltas no circuito nipônico, foi um dos pilotos que mais avançou na travada pista e recebeu a bandeira quadriculada em 15º. De qualquer maneira, o acidente de sexta-feira (4) acabou colocando pressão em cima do novato, que sabe muito bem que tem Franco Colapinto na sombra esperando por uma oportunidade.

continua após a publicidade

Jack Doohan (Foto: Rudy Carezzevoli / AFP)

— Sabemos que há um pouco de insatisfação em relação à posição de Jack, mas ele está trabalhando bem. Até agora, tudo está bem — disse Oakes em entrevista à edição alemã da "Sky".

➡️ LA 2028: COI anuncia disputa mista na ginástica e mais times de futebol feminino

— Ele permanece calmo e focado em si mesmo. Há muitos rumores sobre Franco, mas estamos satisfeitos no momento — continuou.

Apesar de tentar tranquilizar a situação de Doohan na equipe, Oakes ainda lembrou que é o chefe e que, por isso, precisa tomar decisões pensando no bem da Alpine. Desta forma, fez questão de deixar claro que o novato precisa conquistar bons resultados se quiser permanecer na F1 nos próximos meses.

continua após a publicidade

“Sempre temos de decidir o que é melhor para a equipe. Todo piloto de F1 tem de desempenhar bem. Eles sabem disso”, concluiu.

A Fórmula 1 volta de 11 a 13 de abril para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.