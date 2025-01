A Alpine anunciou, na última quinta-feira (9), a contratação do piloto argentino Franco Colapinto como reserva do time para a temporada 2025 da Fórmula 1. Ele assinou um vínculo plurianual com a esquadra de Enstone e deixa a Williams, time pelo qual correu as últimas nove etapas do Mundial.

Aos 21 anos, Colapinto ganhou muitos holofotes em 2024 após um bom início na Fórmula 2 que o fez ser escolhido pela Williams para substituir Logan Sargeant no time para as nove corridas finais, se tornando o primeiro argentino na F1 desde 2001. O início de Franco foi bombástico, com direito a um oitavo lugar no GP do Azerbaijão e um décimo no GP dos Estados Unidos.

O argentino já sabia que não seria titular na Williams por conta da chegada de Carlos Sainz em 2025, mas chamou a atenção de times como Red Bull e a própria Alpine, que cogitaram a possibilidade de escalá-lo. Porém, os fortes acidentes sofridos nos GPs de São Paulo e Las Vegas brecaram o avanço dos times.

— Estou muito animado com a oportunidade de me unir à Alpine. Antes de mais nada, quero agradecer à Williams por todo o apoio desde o momento em que entrei na academia até a última corrida, em Abu Dhabi. Eles transformaram meu sonho de correr na Fórmula 1 em realidade, e sempre serei grato por isso. Agora, chegou a hora de um novo capítulo, e assumir esse desafio com a Alpine é realmente uma honra. Agradeço imensamente a Luca [de Meo], Flavio [Briatore] e Oliver [Oakes] por acreditarem em mim e me receberem de braços abertos na equipe. Mal posso esperar para começar e ver aonde essa jornada nos levará. Além disso, agradeço imensamente a todos os meus patrocinadores e parceiros que me apoiaram durante a temporada 2024. O apoio deles tornou tudo isso possível, e aos meus incríveis fãs na Argentina: ‘Muchas gracias!’ A paixão e o incentivo de vocês significam o mundo para mim. Vamos buscar coisas ainda maiores em 2025 e além — Colapinto

Colapinto era piloto da Williams no último ano (Foto: Mark Sutton/AFP)

A presença do argentino coloca a situação de Jack Doohan na Alpine em xeque. O australiano foi promovido ao posto de titular após a saída de Esteban Ocon e já até fez a estreia em corridas no GP de Abu Dhabi. Porém, já foi cobrado pelo consultor Flavio Briatore, que afirmou que não hesitaria em trocar o piloto caso a performance não seja a ideal.

— Estamos muito satisfeitos por chegar a um acordo com a Williams para contratar Franco Colapinto. Claramente, ele está entre os melhores jovens talentos do automobilismo na atualidade. É justo dizer que a aparição dele no grid da Fórmula 1 no ano passado pegou muitos, inclusive eu, de surpresa, e o desempenho que teve foi impressionante para um piloto novato. Estamos de olho no nosso futuro, e a contratação dele significa que temos um grande grupo de jovens pilotos para recorrer e trabalhar no desenvolvimento da equipe em busca de sucesso futuro — . Briatore

Segundo a Alpine, Franco estará presente em um determinado número de corridas durante o ano e dividirá as tarefas de reserva junto do estoniano Paul Aron e do japonês Ryo Hirakawa com testes de carros antigos e trabalhos no simulador em Enstone, na Inglaterra.

Por enquanto, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março. A Alpine conta com Pierre Gasly e Jack Doohan como titulares.