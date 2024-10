Alonso vê tri da F1 como ‘única prioridade’, põe Indy 500 de lado e indica volta ao Dakar

Alonso tem contrato com a Aston Martin até 2026 (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Publicada em 02/10/2024 - 14:32

Fernando Alonso colocou o tricampeonato da Fórmula 1 como alvo para os próximos “dois ou três anos”. O piloto da Aston Martin declarou que esta é a “única prioridade” que possui no momento, deixando a tríplice coroa do automobilismo em segundo plano. O espanhol indicou que não deverá mais tentar a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, único triunfo para completar a saga — já venceu o GP de Mônaco de F1 e as 24 Horas de Le Mans, mas admitiu que se vê fazendo o Dakar no futuro.

Alonso tentou por três vezes competir na Indy 500, onde foi a grande sensação da prova de 2017, na qual andou entre os primeiros colocados. Chegou a liderar a prova por 27 voltas, mas viu o motor Honda que empurrava o #29 estourar, no 179º dos 200 giros de corrida.

O espanhol também amargou a vergonha da eliminação do Bump Day de 2019, quando foi eliminado por Kyle Kaiser, que colocou a Juncos no grid e deixou a McLaren de Alonso de fora da prova. Recentemente, Zak Brown, CEO da equipe britânica, declarou ao podcast de Dale Earnhardt Jr., ex-piloto de Nascar, que a ocasião lhe ensinou a não menosprezar as outras categorias, que ter sucesso na F1 não é garantia de ir bem em outro campeonato.

Em 2020, Alonso fez a última tentativa dele em Indianápolis. Se classificou, mas não teve muito para apresentar, terminando em 21º, uma volta atrás de Takuma Sato, o vencedor. O espanhol disse que a quarta tentativa não está nos planos.

“Tentei as 500 Milhas de Indianápolis por três vezes e não consegui. É a única que falta (para a tríplice coroa), mas, no momento, não está nos meus planos”, disse Alonso.

“Estou muito focado na Fórmula 1 agora. Pelos próximos dois ou três anos, quero meu terceiro título. Essa é a primeira e única prioridade no momento”, completou.

Enquanto a Aston Martin vai se reforçando na parte técnica, com a chegada de nomes como Adrian Newey e Enrico Cardile, e melhorando a estrutura em Silverstone, Alonso confia nesse salto para buscar o tricampeonato nos próximo anos. No entanto, depois que encerrar a carreira na F1, acredita que será muito duro se preparar para a Indy 500 e mira o Dakar.

Alonso não conseguiu se qualificar para as 500 milhas de Indianápolis em 2019 (Foto: IndyCar)

“Depois disso, terei 45, 46 anos. Acho que o comprometido necessário para ir à Indy 500, a quantidade de aprendizado que terei de refazer novamente… vai ser um pouco demais. Ou é o que penso agora, não posso dizer 100%”, apontou Alonso.

“Acho que meu próximo grande desafio será o Dakar. Se conseguir ganhar lá, acho que isso será uma baita recompensa pessoal, pois pude ganhar na F1, no endurance, com vitórias em Le Mans e Daytona, e se puder vencer no rali, isso significará muito para mim como piloto”, prosseguiu.

Caso os planos de Alonso se mantenham dessa forma, estão encerradas as tentativas de buscar a tríplice coroa, e o piloto vai retornar ao mundo do Dakar, onde competiu em 2020, finalizando na 13ª posição no geral entre os carros. O espanhol admitiu que não conhece muito do mundo do rali, mas que estaria disposto a aprender.

“Não se guia um Fórmula 1 do mesmo modo que em Le Mans, pois o carro precisa fazer 24 horas para poder ganhar, ou como no Dakar, onde precisa superar as dunas e areia pela Arábia Saudita. Tive de aprender e começar do zero em muitas categorias e me cercar dos melhores pilotos do mundo, e, com humildade, aprendi muito com eles”, falou Alonso.

Fernando venceu as 24 de LeMans, em 2018, pela Toyota (Foto: Toyota)

“Não há problema em aceitar que eu não tenho ideia de como se guia um carro de rali, mas, dia após dia, tenho de evoluir e aprender para poder me tornar apto a competir no rali mais difícil do mundo”, encerrou.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.