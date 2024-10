Norris vê McLaren ‘mais inteligente’ do que Red Bull na F1

Norris venceu na última corrida, em Singapura (Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 01/10/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro (RJ)

A McLaren é a equipe a ser batida neste momento da temporada da Fórmula 1, e isso já reflete na tabela do Mundial de Construtores. Com um carro mais rápido, a equipe britânica já deixou a Red Bull para trás e é a favorita ao título. Para Lando Norris, muito dessa virada de chave em 2024 se deve ao trabalho da escuderia, que está sendo “mais inteligente” do que a rival.

O atual vice-líder do Mundial de Pilotos destacou que o trabalho da McLaren é melhor do que o da Red Bull, e isso permite com que “façam coisas mais legais”. Como exemplo, Norris voltou a mencionar o polêmico ‘mini-DRS’ do MCL38, que foi notado nas últimas corridas e será modificado para o GP dos Estados Unidos.

Com o “carro mais rápido”, como pontuou Norris, a McLaren tranquilamente venceu o GP de Singapura com o MCL38 #4 do britânico e com mais de 20s de vantagem. Além disso, Oscar Piastri cruzou a linha de chegada em terceiro em Marina Bay para colocar ambos os carros do time no pódio.

“Estamos fazendo um trabalho melhor como equipe agora porque o nosso carro é mais rápido que o deles (Red Bull). E isso é graças à equipe, que está fazendo um trabalho incrível, sendo mais inteligente e fazendo coisas mais legais, como o ‘mini-DRS’ e outras coisas”, destacou.

“Estou dando o máximo e trabalhando muito para tentar garantir que o título do Mundial de Pilotos aconteça. (Max Verstappen) está tentando garantir que isso não aconteça, então vamos ter de esperar e descobrir”, concluiu.

Max Verstappen e Lando Norris no GP de Singapura da Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Atualmente, a McLaren lidera o Mundial de Construtores, com 516 pontos, enquanto a Red Bull vem em segundo, com 475, e a Ferrari em terceiro, com 441. Já no Mundial de Pilotos, o cenário ainda é favorável à Red Bull. Verstappen lidera a tabela, com 331 pontos, enquanto Norris vem logo atrás, com 279.

A Fórmula 1 agora só volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.