E só para lembrar, um ano antes disso, em 2007, Houve outro escândalo envolvendo espionagem, dessa vez entre McLaren e Ferrari, e quem era de novo o elemento em comum? Alonso. Naquele ano, a equipe inglesa foi desclassificada do mundial de construtores e pagou uma multa recorde US$ 100 milhões, mas novamente nada aconteceu com o espanhol, que sabia do esquema e dele se beneficiou. Num e-mail para Nigel Stepney (o traidor da Ferrari) ele perguntava : “Do you know the red cars balance”?