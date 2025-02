All-Star Game 2025: times foram definidas pela NBA

A NBA definiu, na última quinta-feira (6), as equipes do All-Star Game 2025. A montagem dos times aconteceu durante o programa da TNT americana, o "Tip-Off". Para o jogo das estrelas, Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith, grandes nomes do basquete norte-americano, tiveram a responsabilidade de escolher os atletas para suas respectivas equipes.

continua após a publicidade

➡️ Luka Doncic no Lakers: relembre outras trocas marcantes na NBA

Veja as equipes completas abaixo

Time Shaq

LeBron James, Los Angeles Lakers; Stephen Curry, Golden State Warriors; Anthony Davis, Dallas Mavericks; Jayson Tatum, Boston Celtics; Kevin Durant, Phoenix Suns; Damian Lillard, Milwaukee Bucks; James Harden, Los Angeles Clippers; Jaylen Brown, Boston Celtics.

Time Kenny

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves; Jalen Brunson, New York Knicks; Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies; Jalen Williams, Oklahoma City Thunder; Darius Garland, Cleveland Cavaliers; Evan Mobley, Cleveland Cavaliers; Cade Cunningham, Detroit Pistons; Tyler Herro, Miami Heat.

Time “Chuck”

Nikola Jokic, Denver Nuggets; Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks; Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder; Victor Wembanyama, San Antonio Spurs; Pascal Siakam, Indiana Pacers; Alperen Sengun, Houston Rockets; Karl-Anthony Towns, New York Knicks; Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers.

*Vale destacar que as equipes só podem sofrer com alterações em caso de lesões.

All-Star Game 2025 da NBA terá mudanças

Para esta temporada, a liga de basquete norte-americana decidiu implementar uma espécie de mini torneio no All-Star Weekend. No total, serão quatro participantes, com as três equipes já citadas e mais o campeão do torneio Rising Stars, que acontece no dia 14 de fevereiro e vai definir o time liderado pela ex-jogador, Candace Parker. O time será composto por jogadores de primeiro e segundo ano e outros da G-League.

Assim, os quatro times duelam em formato de mata-mata, com semifinal e depois a grande final, para decretar o vencedor do All-Star Game. O evento acontecerá no final de semana do dia 16 de fevereiro, no Chase Center, em San Francisco, estádio do Golden State Warriors.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte