O dinamarquês Holger Rune, 13º do mundo, se tornou, neste sábado (15), o primeiro finalista do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 13 milhões (cerca de R$ 75 milhões na cotação atual).

Rune passou pelo russo Daniil Medvedev, sexto colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, após 1h39min de duração. A vitória foi a vingança de derrota sofrida no ano passado no mesmo torneio, nas quartas de final naquela ocasião.

Esta será sua quarta decisão deste tipo de evento: foi campeão em Paris, na França, no final de 2022, e vice-campeão em Roma e Monte Carlo, ambos em 2023. Rune disputará sua 10ª final na carreira e tentará o quinto troféu. Ele não levanta um caneco desde maio de 2023, quando venceu o torneio 250 de Munique, na Alemanha.

Medvedev, finalista do ano passado, por sua vez, completará um ano sem nenhuma decisão nível ATP.

Rune enfrenta, neste domingo (16), às 18h (de Brasília), Carlos Alcaraz, terceiro do ranking e atual bicampeão, ou Jack Draper, 14º. O dinamarquês jogará também por uma vaga de retorno ao Top-10.

Holger Rune rebate bola de Medvedev na semifinal de Indian Wells (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Como foi o jogo de Indian Wells?

Rune e Medvedev travaram uma grande disputa no primeiro set, com uma quebra para cada lado, até o final, no qual Rune conseguiu mais uma para o triunfo na parcial.

O nórdico manteve a confiança no segundo set, abriu uma quebra cedo e se manteve na frente, com Medvedev na perseguição. Apesar do 15/30 no final, Rune sacou bem e fechou, mesmo com uma violação de código por demora para sacar justo no match point.