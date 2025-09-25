O brasileiro Alex Poatan não mediu palavras após quase encontrar o rival Magomed Ankalaev nos bastidores do UFC 320, que acontece no dia 4 de outubro em Las Vegas. Treinando no Instituto de Performance do UFC, Poatan revelou que Ankalaev se trancou em um quarto do centro para não ter que cruzar caminho com ele.

Os dois estão na cidade norte-americana dando os toques finais nas preparações para o duelo do dia 4 de outubro e treinam no mesmo local, ainda que em horários diferentes. Porém, um encontro entre os dois quase aconteceu recentemente. O brasileiro explicou o ocorrido e se revoltou por Ankalaev achar que seria atacado se os dois se cruzassem no Instituto de Performance.

- Uma coisa até engraçada aconteceu agora na saída do PI (Instituto de Performance). Na hora que saí do PI e cheguei no carro, um cara do meu time estava lá dentro ainda e viu. Tinha uma menina do PI falando para o Ankalaev: 'Pode vir, pode vir, ele (Poatan) já foi embora'. P****. Se escondendo, o cara, na salinha. O cara acha que vou encontrar ele e sair brigando com o cara, velho. Não sou idiota (...) Se esconder em uma sala porque estou em um mesmo ambiente? Esse cara é um frouxo (...) Mas que campeão é esse? Campeão de m****! Não pelo que ele fala, mas por hoje ter se escondido em uma sala. Demonstrou que é um cagão - declarou Poatan.

Russo não nega ter evitado Poatan antes do UFC 320

Poatan focado em recuperar título do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alex Poatan)

Através do X (antigo Twitter), Ankalaev não negou o ocorrido, mas também ofendeu Poatan e prometeu dar ao brasileiro sua quarta derrota por nocaute quando os dois fizerem a revanche.

Curiosamente, o atual campeão vinha provocando bastante o rival brasileiro, mas após Poatan finalmente devolver as provocações, Ankalaev pediu para o foco ficar na luta entre os dois.

- Este palhaço com quem vou lutar disse que eu estou me escondendo dele. Eu estou lhe concedendo a revanche e ele deveria ser grato por isso. Eu bati nele por cinco rounds e fiz o que quis com ele em nossa luta. Vamos focar na luta e não em provocações (...) Este cara foi nocauteado três vezes em sua carreira e eu nem nunca levei um knockdown. Desta vez, eu vou lhe dar seu quarto nocaute, fim de história - disparou o russo.