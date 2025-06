Alex Poatan responde Ankalaev e fala sobre data de retorno

O retorno de Alex Poatan está mais próximo que o esperado. Durante o UFC 316, realizado no Prudential Center, em Newark (EUA), o brasileiro comentou sobre esses meses longe do rinque e como usou esse tempo para descansar, aprimorar técnicas e se recuperar de algumas lesões. O lutador também deu uma provável data de retorno.

— Em breve... Todo mundo está acostumado a me ver lutando direto, e quando eu fico alguns meses fora, os caras acham estranho, né? Então, eu acho que a galera sente falta — comentou o lutador durante uma entrevista para o canal UFC Brasil.

Sobre a data de retorno, Poatan disse que precisa conversar com sua equipe, mas que deve voltar ainda este ano. A busca pelo cinturão é o principal objetivo do brasileiro, e sua preparação não deve sofrer grandes ajustes.

— Com certeza, esse é o meu foco e o que eu mais quero, e isso vai acontecer. A gente ainda não conversou, mas pode ser lá para setembro, outubro ou novembro. Para mim é indiferente, mas essa data estaria perfeito — afirmou. — São detalhes, não é algo que eu vou ter que mudar meu jogo. Vai ser a mesma coisa, só que corrigindo algumas técnicas — completou Alex sobre os treinos preparatórios.

Alex Poatan durante luta do UFC (Foto: Ian Maule/AFP)

Magomed Ankalaev continua a provocar Alex Poatan

A história entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev é antiga. Desde a derrota do brasileiro para o russo no UFC 313, em março deste ano, Ankalaev busca a todo custo uma revanche, algo incomum nos esportes de combate já que ele venceu a luta. No entanto, Poatan não tem dado muita atenção às provocações do campeão dos meio-pesados do Ultimate.

— Ele (Magomed Ankalaev) também sempre fala meu nome para aparecer um pouquinho, mas eu não estou respondendo às provocações dele porque eu sei que é só para promover. Na hora certa, eu vou falar — afirmou Poatan.