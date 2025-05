Alex Poatan desabafa após ato de vandalismo: ‘Gastei mais de R$ 3 milhões’

No começo de abril, Alex Pereira deu início a um projeto significativo para seu legado. Com o objetivo de beneficiar sua comunidade em São Bernardo do Campo (SP), "Poatan" reformou um local para abrigar um projeto social destinado a crianças e jovens do bairro Batistini. Após a conclusão da reforma, o ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) e meio-pesados (93 kg) do UFC enfrentou um revés ao encontrar as paredes do instituto vandalizadas com pichações.

Utilizando a ferramenta 'story' do Instagram, Poatan expressou sua frustração com o ato de vandalismo. Visivelmente abatido pela situação, o astro do Ultimate questionou o investimento milionário que fez na região. Mesmo com a intenção louvável de oferecer aulas de inglês, treinamento em lutas e outras atividades educacionais para jovens, Alex parece desanimado a continuar com o projeto.

- Estou fazendo um projeto social no bairro onde nasci, onde já gastei mais de R$ 3 milhões para ajudar a comunidade. A obra foi finalizada ontem e hoje me deparo com o muro pichado. É esse tipo de atitude que me desanima! O que dá vontade é de investir meu dinheiro para ter um retorno e garantir o futuro dos meus filhos - declarou Poatan.

Em março deste ano, Poatan perdeu o título dos pesos até 93 kg para Magomed Ankalaev, ao ser derrotado pelo russo na decisão dos juízes. Desde então, Dana White garantiu uma revanche, que parecia iminente. No entanto, meses após a luta, ainda não há sinais sobre quando e onde o striker e o wrestler se enfrentarão novamente. Enquanto seu futuro permanece incerto, Alex continua sendo alvo de provocações constantes de seu recente rival do Daguestão nas redes sociais.

