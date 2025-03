Apesar de não ter nenhuma confirmação, ainda há grande expectativa sobre uma superluta entre Alex Poatan e Jon Jones, o dono do cinturão dos pesos-pesados. Os pugilistas já demonstraram publicamente que se interessam no confronto entre os campeões no UFC, mesmo que o presidente Dana White não tenha se mostrado favorável. A mera possibilidade, no entanto, barra uma parceria entre os lutadores em treinamento.

O lutador brasileiro antes havia expressado seu desejo em se unir a Jon Jones em preparação para confrontos futuros. Agora, em entrevista ao site "Bloody Elbow", Poatan expressou sua nova visão sobre a ideia de treinar com norte-americano antes de uma potencial luta.

- Agora, nem tenho tanto interesse. Eu já tinha falado antes que uma luta no peso-pesado seria interessante para mim. As pessoas começaram a especular o nome do Jon Jones, depois o Jon Jones também falou que seria uma luta muito interessante - afirmou o brasileiro.



A preocupação de Alex Pereira com a percepção do público e a integridade do esporte é clara. Ele argumentou que treinar com Jones antes de uma luta poderia levar o público a questionar a autenticidade do confronto.

- Então, não faz muito sentido estar treinando um dia com ele e depois enfrentá-lo. As pessoas vão pensar o que? Que é uma luta armada? Eu não quero que elas pensem isso. Tem que ser bem profissional mesmo. Claro, a gente pode treinar junto depois (de uma eventual luta). Mas como já foi especulada essa luta, eu preferia nem treinar agora - completou o campeão dos meio-pesados.

Antes de encarar Jon Jones, Poatan já tem compromisso marcado para o próximo final de semana. Na noite deste sábado (8), o pugilista enfrentará Magomed Ankalaev, no UFC 313, para defender pela quarta vez o cinturão dos meio-pesados.