Além de Rayssa Leal, Brasil terá cinco representantes na semi da Copa do Mundo de skate

O Brasil terá seis representantes na semifinal de street da Copa do Mundo de skate, em Roma, neste sábado (14), a partir das 10h35 (de Brasília). Além de Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Duda Ribeiro conquistaram vagas na disputa do feminino e Giovanni Vianna, Felipe Gustavo e Ivan Monteiro no masculino.

Durante as quartas de final nesta sexta-feira (13), Pâmela Rosa foi a melhor brasileira do dia, ficando entre as cinco primeiras com 60,14 pontos. Duda Ribeiro estreou na competição e conseguiu a classificação com 54,62 pontos na segunda volta. Rayssa Leal foi a última a conseguir a vaga com 50,85 pontos.

No masculino, Giovanni Vianna recebeu uma nota de 81,21 e ficou no top 5. Felipe Gustavo, com 67,86 na primeira apresentação, e Ivan Monteiro, com 67,00 na segunda, também avançaram e seguem representando o Brasil na Copa.

De acordo com os critérios da World Cup Rome 2025, oito skatistas do ranking mundial se classificam diretamente para a segunda fase: os cinco primeiros do ranking 60 dias antes da competição e os três atletas que conquistaram pódio no último evento realizado.

Além disso, os demais nomes do top 30 do ranking mundial têm vaga assegurada, porém iniciarão a competição na primeira fase. Cada país também tem o direito de indicar três outros nomes por modalidade e categoria (country quotas).

Com isso, Rayssa Leal, que ocupa a 1ª posição do ranking mundial, é a brasileira com vaga garantida diretamente na segunda fase da Copa do Mundo de skate. Já os demais nomes do Brasil entrarão nas disputas a partir da primeira fase.

Rayssa Leal treinando para a Copa do Mundo de skate em Roma (Foto: Reprodução Instagram)<br>

Programação