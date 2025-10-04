Embora já marcado na história do vôlei de praia mundial com seus títulos e medalhas conquistadas, foi um desabafo que fez Alison "Mamute" Cerutti bombar nas redes sociais durante as Olimpíadas de Tóquio-2020. O atleta descansava em um tempo técnico do último jogo da fase de grupos do vôlei de praia, quando duramente pediu "calma" de seu parceiro Álvaro Filho. O uso de palavrões do brasileiro divertiu os torcedores que acompanham a decisão.

— Respira. Calma, buc@@@! Caral@@ — pediu Mamute.

A rápida troca entre os atletas não passou despercebida pelos torcedores durante o confronto, que terminou com vitória brasileira por 2 sets a 0 sobre os holandeses. Em meio a comemoração da classificação nas oitavas de final, a fala de Mamute repercutir bastante nas redes sociais, sendo eleita por muito como o "meme oficial" das Olimpíadas.

Apesar da vitória, que rendeu esse momento divertido, a passagem de Alison e Álvaro terminou sem medalhas em Tóquio-2020. Essa edição dos Jogos Olímpicos, inclusive, foi a única na história em que o Brasil ficou fora do pódio no vôlei de praia. Veja abaixo as medalhas brasileiros.

1996 - Jaqueline/Sandra (Ouro) e Mônica/Adriana (Prata)

2000 - Adriana/Shelda (Prata), Zé Marco/Ricardo (Prata) e Sandra/Adriana (Bronze)

2004 - Ricardo/Emanuel (Ouro) e Adriana/Shelda (Prata)

2008 - Fabio/Márcio (Prata) e Ricardo/Emanuel (Bronze)

2012 - Alison/Emanuel (Prata) e Juliana/Larissa (Bronze)

2016 - Bruno/Alison (Ouro) e Ágatha/Bárbara (Prata)

2024 - Duda/Ana Patrícia (Ouro)

Mamute chegava no país asiático como um dos grandes favoritos a conquistar o título olímpico no masculino, mesmo com a mudança de dupla. Na época do Rio-2016, Alison contava com Bruno Schimdt ao seu lado na quadra.

Relembrando o ouro olímpico

Após conquistar os principais títulos no esporte, ainda faltava para Alison Mamute a realização do sonho olímpico. O brasileiro chegou a bater na trave em Londres-2012, mas foi apenas quatro anos depois que a medalha de ouro chegou. E como deveria ser: dentro de casa e ao lado de sua família.

O título de Alison e Bruno Schimdt representou o retorno do Brasil ao primeiro lugar no vôlei de praia após 12 anos de jejum. Nas Olimpíadas de Atenas-2004, a parceria entre Ricardo Santos e Emanuel Rego conquistou o ouro pela primeira vez na categoria masculina para o país.

Alison Mamute e Bruno Schmidt, medalha de ouro no Rio 2016 (Foto: Divulgação FIVB)

Confira todos os principais títulos de Mamute

Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos Londres-2012

Bicampeão da Copa do Mundo (2011 e 2015)

Bicampeão do Circuito Mundial (2011 e 2015)

Bicampeão do World Tour Finals - Circuito Mundial (2015 e 2016)

Campeão do World Cup Final - Copa do Mundo (2013)

Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011

Medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos 2014

Tetracampeão do Super Praia em (2014 a 2017)

Rei da Praia (2011, 2012, 2013 e 2014)

Prêmios individuais de Mamute

Melhor Jogador dos Jogos Olímpicos (2012 e 2016) Maior Bloqueador dos Jogos Olímpicos (2012 e 2016) Melhor Ataque do Circuito Mundial (2011, 2012 e 2016) Prêmio Brasil Olímpico – ‘Dupla do Ano’ (Comitê Olímpico Brasileiro I 2016) Melhor Bloqueio do Circuito Mundial (2011 e 2015) Melhor Ataque do Circuito Brasileiro (2009, 2011, 2013, 2016, 2017 e 2019) Melhor Bloqueio do Circuito Brasileiro (2009 a 2011 e 2016 a 2018) Melhor Jogador Ofensivo do Circuito Mundial (2011) Jogador Que Mais Evoluiu no Circuito Mundial (2009) ‘Revelação’ do Circuito Brasileiro (2006)

O capixaba Mamute escolheu a cidade do Rio de Janeiro como palco para sua última competição da carreira. Para se despedir das quadras de areia em grande estilo, o atleta disputou nos últimos dias a etapa do Circuito Brasileiro em Copacabana, onde subiu ao lugar mais alto do pódio durante as Olimpíadas de 2016.