Além de campeão, Alison Mamute já foi meme nas Olimpíadas: ‘Calma, b…’
Atleta brilhou nos Jogos Olímpicos pelo Brasil em mais de 20 anos de carreira
- Matéria
- Mais Notícias
Embora já marcado na história do vôlei de praia mundial com seus títulos e medalhas conquistadas, foi um desabafo que fez Alison "Mamute" Cerutti bombar nas redes sociais durante as Olimpíadas de Tóquio-2020. O atleta descansava em um tempo técnico do último jogo da fase de grupos do vôlei de praia, quando duramente pediu "calma" de seu parceiro Álvaro Filho. O uso de palavrões do brasileiro divertiu os torcedores que acompanham a decisão.
Alison Mamute, do vôlei de praia, explica data inusitada de aposentadoria: ‘Não é normal’
Mais Esportes
Brasileiras lideram estatísticas do Elite 16 no Rio; confira
Mais Esportes
Após Elite 16, Copacabana recebe etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Mais Esportes
➡️ Mamute analisa ‘rivalidade’ de duplas brasileiras no vôlei de praia
— Respira. Calma, buc@@@! Caral@@ — pediu Mamute.
A rápida troca entre os atletas não passou despercebida pelos torcedores durante o confronto, que terminou com vitória brasileira por 2 sets a 0 sobre os holandeses. Em meio a comemoração da classificação nas oitavas de final, a fala de Mamute repercutir bastante nas redes sociais, sendo eleita por muito como o "meme oficial" das Olimpíadas.
Apesar da vitória, que rendeu esse momento divertido, a passagem de Alison e Álvaro terminou sem medalhas em Tóquio-2020. Essa edição dos Jogos Olímpicos, inclusive, foi a única na história em que o Brasil ficou fora do pódio no vôlei de praia. Veja abaixo as medalhas brasileiros.
1996 - Jaqueline/Sandra (Ouro) e Mônica/Adriana (Prata)
2000 - Adriana/Shelda (Prata), Zé Marco/Ricardo (Prata) e Sandra/Adriana (Bronze)
2004 - Ricardo/Emanuel (Ouro) e Adriana/Shelda (Prata)
2008 - Fabio/Márcio (Prata) e Ricardo/Emanuel (Bronze)
2012 - Alison/Emanuel (Prata) e Juliana/Larissa (Bronze)
2016 - Bruno/Alison (Ouro) e Ágatha/Bárbara (Prata)
2024 - Duda/Ana Patrícia (Ouro)
Mamute chegava no país asiático como um dos grandes favoritos a conquistar o título olímpico no masculino, mesmo com a mudança de dupla. Na época do Rio-2016, Alison contava com Bruno Schimdt ao seu lado na quadra.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Relembrando o ouro olímpico
Após conquistar os principais títulos no esporte, ainda faltava para Alison Mamute a realização do sonho olímpico. O brasileiro chegou a bater na trave em Londres-2012, mas foi apenas quatro anos depois que a medalha de ouro chegou. E como deveria ser: dentro de casa e ao lado de sua família.
O título de Alison e Bruno Schimdt representou o retorno do Brasil ao primeiro lugar no vôlei de praia após 12 anos de jejum. Nas Olimpíadas de Atenas-2004, a parceria entre Ricardo Santos e Emanuel Rego conquistou o ouro pela primeira vez na categoria masculina para o país.
Confira todos os principais títulos de Mamute
- Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016
- Medalha de prata nos Jogos Olímpicos Londres-2012
- Bicampeão da Copa do Mundo (2011 e 2015)
- Bicampeão do Circuito Mundial (2011 e 2015)
- Bicampeão do World Tour Finals - Circuito Mundial (2015 e 2016)
- Campeão do World Cup Final - Copa do Mundo (2013)
- Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011
- Medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos 2014
- Tetracampeão do Super Praia em (2014 a 2017)
- Rei da Praia (2011, 2012, 2013 e 2014)
Prêmios individuais de Mamute
- Melhor Jogador dos Jogos Olímpicos (2012 e 2016)
- Maior Bloqueador dos Jogos Olímpicos (2012 e 2016)
- Melhor Ataque do Circuito Mundial (2011, 2012 e 2016)
- Prêmio Brasil Olímpico – ‘Dupla do Ano’ (Comitê Olímpico Brasileiro I 2016)
- Melhor Bloqueio do Circuito Mundial (2011 e 2015)
- Melhor Ataque do Circuito Brasileiro (2009, 2011, 2013, 2016, 2017 e 2019)
- Melhor Bloqueio do Circuito Brasileiro (2009 a 2011 e 2016 a 2018)
- Melhor Jogador Ofensivo do Circuito Mundial (2011)
- Jogador Que Mais Evoluiu no Circuito Mundial (2009)
- ‘Revelação’ do Circuito Brasileiro (2006)
O capixaba Mamute escolheu a cidade do Rio de Janeiro como palco para sua última competição da carreira. Para se despedir das quadras de areia em grande estilo, o atleta disputou nos últimos dias a etapa do Circuito Brasileiro em Copacabana, onde subiu ao lugar mais alto do pódio durante as Olimpíadas de 2016.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias