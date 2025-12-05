Drugovich aposta em Lando Norris: 'McLaren superior no geral'

Felipe Drugovich, piloto da Andretti na Fórmula E e um dos brasileiros de destaque no automobilismo, avaliou a reta final da temporada 2025 da Fórmula 1. A briga pelo título continua apertada entre Lando Norris e Max Verstappen, que conseguiu se reerguer na competição após um período sem pódios.

— Acho que ele [Verstappen] merece muito esse título. Não é que ele vem fazendo corridas incríveis agora, é que agora ele tem um carro que dá para conseguir algum resultado. Mas, no final das contas, eu acho que a McLaren tem sido superior no geral o ano inteiro. Então, se eu tivesse que apostar em alguém para ser campeão ainda, eu apostaria na McLaren, mas logicamente ele tem feito um trabalho extraordinário que não dá para excluir — comentou Drugovich.

Quanto ao brasileiro, Gabriel Bortoleto, o único representante no grid da Fórmula 1, Drugovich destacou a proximidade e o apoio constante ao novato.

— A gente está o tempo inteiro junto, a gente se fala o tempo inteiro. Até ontem mesmo eu estava conversando com ele por vídeo, falando sobre a corrida. Estou super feliz com ele, com os resultados. Pena agora o que aconteceu nas últimas corridas. Mas, no geral,o que ele fez esse ano foi incrível.

Felipe Drugovich durante coletiva da Fórmula E (Foto: isabella Zuppo)

Fórmula E em São Paulo: onde assistir, programação e pilotos

O E-Prix de São Paulo da Fórmula E acontece entre sexta-feira (5) e sábado (6), no Sambódromo do Anhembi. Esta é a terceira vez que a capital paulista recebe o evento, que marca a abertura da temporada 2025/26. A transmissão será ao vivo pela Band (TV aberta) e pelo BandSports (TV fechada).

Além de Felipe, o Brasil conta com um segundo representante, o veterano Lucas di Grassi, que defende a Lola Yamaha Abt, junto ao jovem Zane Maloney.