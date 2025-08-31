Alcaraz vence ponto espetacular e é ovacionado no US Open; vídeo



Campeão em 2022 e surpreendido na segunda rodada ano passado, Carlos Alcaraz está de volta às quartas de final do US Open. Neste domingo (31), na vitória sobre o francês Arthur Rinderknech (82º), por 7/6, 6/3 e e 6/4, o espanhol protagonizou um ponto de rara habilidade.

O número 2 do mundo levou uma bola no contrapé, mas resolveu a jogada com uma batida inusitada, que surpreendeu o rival. Praticamente todo o público presente à quadra central de Nova York, a Arthur Ashe, ovacionou o número 2 do mundo. Confira:

Nas quartas de final, Alcaraz terá pela frente o tcheco Jiri Lehecka, 21º do mundo, que vem de triunfo sobre o francês Adrian Mannarino. No confronto direto, são duas vitórias do espanhol em três jogos. O encontro mais recente foi na final do Queen's Club, de Londres, em junho, na grama, com triunfo do vice-líder do ranking.

Carlos Alcaraz segue no topo do ranking dos tenistas mais bem remunerados do planeta. Pelo segundo ano seguido, o espanhol lidera a lista com receitas estimadas em 48,3 milhões de dólares (cerca de 263,5 milhões de reais) acumuladas nos últimos 12 meses, antes de impostos e comissões. O montante representa crescimento em relação ao ciclo anterior, quando havia faturado 42,3 milhões de dólares. As informações foram divulgadas pela Forbes.

A diferença para o segundo colocado diminuiu. Jannik Sinner praticamente dobrou seus ganhos no período e alcançou 47,3 milhões de dólares (258,3 milhões de reais), contra 26,6 milhões registrados no ano anterior. O desempenho em quadra e fora dela transformou o italiano em um dos nomes mais valorizados do circuito.

O terceiro posto da lista pertence a Coco Gauff. Aos 21 anos, a norte-americana somou 37,2 milhões de dólares (203 milhões de reais) no último ano. A quarta posição da lista ficou com Novak Djokovic. O sérvio, multicampeão de Grand Slam, acumulou 29,6 milhões de dólares (aproximadamente 157 milhões de reais) no último ano.

