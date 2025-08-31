Atitude no US Open causa revolta: ‘decadência moral’

Uma cena lamentável viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de revolta entre os fãs de esporte. Após uma partida do US Open, o tenista polonês Kamil Majchrzak deu seu boné a uma criança que estava na torcida, mas um adulto que estava ao lado simplesmente tomou o presente do garoto. A atitude foi classificada por internautas como um "absurdo" e "decadência moral".

O episódio aconteceu após a vitória de Majchrzak sobre o russo Karen Khachanov.

'Decadência moral': a revolta nas redes sociais

No vídeo, é possível ver o momento em que o tenista entrega o boné ao menino, que fica visivelmente feliz. No mesmo instante, o homem ao lado pega o acessório para si. A criança ainda tenta argumentar, mas o adulto a ignora. A reação na internet foi imediata.

— Não está tudo bem. Esse adulto precisa ser identificado, igual o caso no show do Coldplay — escreveu um usuário.

— Que absurdo! Tem gente sem noção, sem berço, sem nada… — comentou outro.

— Um homem adulto fazer um negócio desses é uma decadência moral total — disse um terceiro.

A atitude do jogador no US Open

O próprio tenista, Kamil Majchrzak, afirmou em seu Instagram que não percebeu o que havia acontecido no momento da confusão. Ao ver a repercussão do vídeo, ele pediu ajuda aos seus seguidores para encontrar o garoto.

Horas depois, o polonês publicou uma atualização, afirmando que havia conseguido o contato da família da criança para enviar um novo boné e que "estava tudo bem".

