Alcaraz sobrevive a sacador e estreia com vitória em Pequim

Carlos Alcaraz em Pequim, na China (Foto: WANG Zhao / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 27/09/2024 - 15:16 • Pequim (CHI)

O espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, sobreviveu às bombas no saque do francês Giovanni Perricard, 51º colocado, na manhã desta sexta-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final do ATP 500 de Pequim, na China.

O espanhol ajustou suas devoluções para marcar um duplo 6/4 em 1h21min. Bastou uma quebra de serviço nos primeiros games de cada set para o campeão de Roland Garros e Wimbledon garantir a vaga para enfrentar o holandês Tallon Griekspoor, 39º, o qual soma três vitórias em três partidas.

— O plano era colocar o máximo de devoluções possíveis. Honestamente não foi fácil. Ele estava sacando a 230, 240 por hora. No segundo set estava a 210, 215, não foi fácil enfrentá-lo, é um jogador poderoso, grandes saques, grandes golpes da linha de base. Precisei ficar focado. Esse foi o plano, não cometer muitos erros e ser agressivo da linha de base — comentou Alcaraz.

Carlos Alcaraz no China Open, em Pequim (Foto: WANG Zhao / AFP)

— No primeiro game devolvi muito bem e joguei bons pontos da linha de base. No primeiro do segundo ele deu três duplas-faltas, então me ajudou a quebrar. Depois disso fui bem focado nos meus games seguintes e fico muito feliz com isso — finalizou.

Alcaraz soma agora 44 vitórias em 53 jogos na temporada. O tenista se classificou esta semana para o ATP World Finals.