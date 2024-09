Beatriz Haddad enfrentará Sijia Wei no WTA 1000 de Pequim

Bia Haddad estreia no WTA 1000 de Pequim na madrugada de sábado (28) - (Foto: Jung Yeon-je / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 10:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Beatriz Haddad Maia, a tenista número 1 do país e 12ª do mundo, enfrentará a local Sijia Wei, 140ª no ranking, na estreia da brasileira no WTA 1000 de Pequim, na madrugada de sábado (28). A partida marca o primeiro confronto entre as duas no circuito.

➡️Jornalista russa denuncia relação abusiva de ex-técnico com estrela do tênis

Sijia Wei avançou para a segunda rodada após vencer Elena Gabriela Ruse, com parciais de 6/4 e 7/6(6), enquanto Haddad recebeu uma vaga direta na segunda fase do torneio por ser cabeça de chave.



O torneio WTA 1000 de Pequim é um dos mais prestigiados, reunindo as melhores tenistas do mundo. Para Haddad, é uma oportunidade de reafirmar sua posição entre as melhores, enfrentando competidoras de alto nível. A partida entre Haddad e Wei é aguardada com grande expectativa, prometendo ser um dos pontos altos do evento.