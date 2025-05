João Fonseca, certamente, guarda ótimas lembranças dos jogos contra Arthur Fils. Afinal, foi contra o francês que o número 1 do Brasil venceu a primeira partida de ATP, em fevereiro de 2024, e, também, estreou com vitória no NextGen Finals em dezembro. Pois, neste domingo (11), o número 14º do mundo conquistou vitória enorme: 2/6, 6/4 e 6/2 pra cima do grego Stefanos Tsitsipas, na terceira rodada do Masters 1000 de Roma.



No segundo set do jogo deste domingo, o grego acertou uma bolada no adversário. Ao final do jogo, o francês foi tirar satisfação com o rival. Veja o vídeo abaixo:





Nas oitavas de final, Fils vai duelar com o alemão Alexander Zverev (2º) ou o qualifier Vilius Gaubas (154º), da Lituânia, em confronto inédito.

Aos 20 anos, o francês disputa o torneio na capital italiana pela terceira vez. E já protagoniza sua melhor campanha até aqui. Em 2023, então 119º do mundo, Fils furou o qualifying e parou na segunda rodada, diante do dinamarquês Holger Rune. Ano passado, no entanto, já como o 34º do mundo, o jovem francês parou na estreia, em duelo contra o compatriota Alexandre Muller.

Algoz de João Fonseca na estreia, na quinta-feira,, Fabian Marozsan manteve o embalo no Masters 1000 de Roma. Neste sábado, o húngaro derrotou o russo Andrey Rublev, por 7/5, 4/6 e 6/3, em 2h22m.

Na terceira rodada, o 61º do mundo vai medir forças contra o vencedor do jogo entre o tcheco Jakub Mensik (21º) e o convidado e anfitrião Matteo Gigante (164º).

Ex-35 do ranking (em 2024), o húngaro tem como melhor campanha na capital italiana as oitavas de final de 2023, ano em que debutou. Na ocasião, ele derrotou o brasileiro Felipe Meligeni na final do quali e só parou diante do croata Borna Coric, logo após a maior vitória de sua carreira, contra o espanhol Carlos Alcaraz.

Se ganhar o próximo jogo, Marozsan vai igular a campanha de 2023.

