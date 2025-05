Uma situação inusitada aconteceu no jogo do brasileiro Thiago Wild, em Roma, no sábado (10). Hugo Dellien, adversário que eliminou o brasileiro, teve a vitória mais inesperada da carreira durante a segunda rodada: o boliviano estava dormindo quando foi chamado para entrar em quadra às pressas contra o paranaense. Hugo não estava escalado para a partida, mas foi convocado depois que o canadense Félix Auger-Aliassime sentiu uma lesão na coluna de última hora.

Sobre o ocorrido, Gringo Schneiter, técnico de Dellien, contou que o tenista havia treinado por duas horas e estava descansando no clube quando veio o chamado de emergência:

— Tínhamos treinado por duas horas e então o Hugo foi descansar no clube. Eu fiquei assistindo ao jogo entre Jarry e Cerúndolo quando me chamaram da ATP dizendo que ele jogaria. Fui correndo acordá-lo porque precisávamos entrar em quadra. Ele entrou e ganhou. Uma loucura — relatou o treinador.

(Foto: João Pires/Fotojump)

Hugo Dellien vence Thiago Wild em Roma

Apesar do susto, o boliviano fez uma boa partida e venceu Thiago Wild de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Na terceira rodada do Masters 1000 de Roma, enfrentará o australiano Alex de Minaur, número 8 do mundo. Com a vitória, Dellien já garantiu seu retorno ao top-100 do ranking da ATP.

