Luta de brasileiro no UFC 314 é cancelada por lesão de adversário

O aguardado combate entre Carlos Prates e Geoff Neal, no UFC 314, foi cancelado. A empresa anunciou, em seu evento deste sábado (29), nomeado UFC Mexico, que o estadunidense foi diagnosticado com uma lesão, ainda não especificada a público, e não terá condições de entrar nos ringues para encarar o brasileiro.

O confronto entre os dois lutadores, válido pela categoria peso-médio, estava marcado para o evento em Miami, no dia 12 de abril. Agora, a direção deve decidir pela substituição de Neal por outro oponente, o que manteria Carlos em ação; há também a possibilidade de adiamento do embate para outro card nas semanas seguintes.

A luta entre Prates e Geoff Neal havia sido confirmada no dia 20 de fevereiro pela direção do UFC. Os dois trocaram alguns elogios publicamente antes do anúncio, e confirmaram o interesse no confronto. O paulista, conhecido como "Pesadelo", foi enaltecido por sua vitória sobre o também americano Neil Magny, em novembro de 2024, e citou o experiente lutador de 34 anos como um possível adversário na ocasião.

Em 27 lutas no cartel, Prates venceu 21 e foi derrotado em apenas seis. Neal tem o mesmo número de reveses, mas cinco triunfos a menos. No UFC, o brasileiro entrou em ação quatro vezes, todas no último ano, e entrou em evidência ao superar todos os adversários - Trevin Giles, Charles Radtke, Li Jingliang e Neil Magny - por nocaute entre o primeiro e o segundo round.

Espera-se, portanto, que a principal companhia de MMA tome uma decisão sobre a situação de Prates de maneira rápida, a fim de não encontrar uma diminuição pública no interesse pelo evento. Outros três brasileiros confirmados estão no card principal: Diego Lopes, que enfrentará o veterano Alexander Volkanovski na luta principal; Jean Silva, que encara Bryce Mitchell; e Pàtrício "Pitbull" Freire, que duela com Yair Rodríguez.

🥊 UFC 314: as lutas confirmadas até o momento

📄 CARD PRINCIPAL

Alexander Volkanovski (AUS) x Diego Lopes (BRA) - peso pena

Michael Chandler (EUA) x Paddy Pimblett (ING) - peso leve

Bryce Mitchell (EUA) x Jean Silva (BRA) - peso pena

Yair Rodríguez (MEX) x Patrício "Pitbull" Freire (BRA) - peso pena

📄 CARD PRELIMINAR

Nikita Krylov (UCR) x Dominick Reyes (EUA) - peso meio-pesado

Dan Ige (EUA) x Sean Woodson (EUA) - peso pena

Yan Xiaonan (CHI) x Virna Jandiroba (BRA) - peso palha feminino

Jim Miller (EUA) x Chase Hooper (EUA) - peso leve