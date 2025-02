Topuria abandona cinturão e brasileiro disputará o título do UFC

Diego Lopes, lutador brasileiro, foi escalado para disputar o cinturão dos pesos-pena (66 kg) do UFC. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20), após o espanhol, Ilia Topuria, abdicar do título da divisão. A luta está marcada para o dia 12 de abril, no UFC 314 em Miami, Estados Unidos, onde Lopes enfrentará Alexander Volkanovski.

Aos 30 anos, Lopes entra na disputa após cinco vitórias consecutivas, a última contra Brian Ortega. O especialista em jiu-jitsu, busca se tornar um dos brasileiros detentores de cinturões no UFC, ao lado de Alex Poatan e Alexandre Pantoja.

Topuria, agora, ex-campeão peso-pena do UFC, migrou para a categoria de cima. Não se sabe ao certo qual será a sua luta de estreia na divisão, no entanto, o espanhol e o atual campeão do peso-leve, Islam Makhachev, trocaram farpas nas redes sociais. Inclusive, o russo já demostrou interesse em lutar com Ilia.

O UFC 314 também contará com a estreia de Patrício Pitbull, ex-campeão do Bellator, que enfrentará Yair Rodriguez. Este combate é parte do card principal e pode elevar a posição de Pitbull na divisão. Gilbert ‘Durinho’ enfrentará Michael Morales no UFC 315, que ocorrerá no Canadá em 10 de maio. A luta foi inicialmente marcada para Miami, mas foi transferida. Durinho busca uma vitória para superar uma fase desafiadora em sua carreira.

