O UFC Seattle, que será realizado neste sábado (22), no Climate Pledge Arena, conta com a presença de quatro atletas do Brasil. O card principal é liderado pelos pesos-galos Henry Cejudo e Song Yadong. Entre os competidores brasileiros estão Jean Matsumoto, Jean Silva, Raffael Cerqueira e Melquizael Costa. Cada um traz expectativas e histórias únicas para o octógono.

Conheça os brasileiros no UFC Seattle

Jean Matsumoto, de Bragança Paulista, SP, mantém um cartel invicto de 16-0 e é tido com umas das maiores promessas da organização. Aos 25 anos, enfrentará o americano Rob Font, substituindo Dominick Cruz, ex-campeão dos galos. Descoberto no Dana White’s Contender Series, Matsumoto tem a oportunidade de avançar significativamente na categoria com uma vitória.

Jean Matsumoto em ação no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Jean Silva, conhecido como "Lord", vem de Foz do Iguaçu, PR, e tem um cartel de 14-2. Aos 28 anos, impressionou a organização com três vitórias por nocaute em suas últimas lutas, competindo em duas categorias: peso-pena e peso-leve. Silva enfrentará o armênio Melsik Baghdasaryan no UFC Seattle, visando um lugar no Top 15 da divisão até 66 Kg.

Jean Silva se preparando para uma luta no UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Raffael Cerqueira, o "The Lion", compete na categoria peso meio-pesado (até 92,9 Kg). Aos 34 anos, o lutador de Salvador, BA, busca superar a primeira derrota de sua carreira na organização. Cerqueira tem como adversário o lituano Modestas Bukauskas, que acumula vitórias na organização.

Raffael Cerqueira na academia (Foto: Reprodução/Instagram)

Melquizael Costa, de Porto de Moz, PA, com um cartel de 21-7, compete na categoria peso-pena (65,7 Kg). Aos 28 anos, Costa enfrenta o norte-americano Andre Fili, buscando estabilidade após resultados variados.

Melquizael Costa na academia (Foto: Reprodução/Instagram)

A transmissão ao vivo e exclusiva do evento será feita pelo UFC Fight Pass a partir das 18h (horário de Brasília), no próximo sábado (22).

