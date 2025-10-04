Destaca a falta de apoio no início da carreira e a ajuda de Glover Teixeira.

O brasileiro Alex Poatan busca, neste sábado (4), fazer história e virar o primeiro homem brasileiro a ter três reinados diferentes no UFC. Antes do UFC 320, Pereira, que enfrenta Magomed Ankalaev na luta principal, falou com o LANCE! sobre o seu início nos esportes de combate e ressaltou a oportunidade que seus filhos têm de seguir sua carreira.

O também ex-campeão do UFC Glover Teixeira foi citado por Poatan como alguém que o ajudou a deslanchar no MMA após sua mudança do kickboxing. E o brasileiro acredita que, se tivesse alguém como Glover antes, poderia ter acreditado mais cedo no próprio potencial.

- No kickboxing demorou um pouco para acreditar, um quatro ou cinco anos. Acreditar que eu poderia fazer algo com isso. Eu não tinha ninguém do meu lado, assim como eu tenho o Glover (Teixeira) hoje. Se eu tivesse alguém como o Glover, ‘’ah tenho potencial, então vou treinar com o Glover’’, ele tem todos os contatos ali para me ajudar. Então naquela época eu não tinha ninguém para me orientar, para me ajudar a fazer esse plano. Para chegar aonde eu queria. Na época do kickboxing demorou um pouco, mas quando eu entrei no UFC, sabia que só dependia de mim, 99% de mim. Então eu acreditei e aconteceu – declarou Poatan.

Enquanto Alex segue fazendo história para o MMA brasileiro, seus filhos Lohan e Alessandro dão os primeiros passos na luta e o pai admite que ambos querem se tornar lutadores. E declarou que os dois têm o apoio de Glover e de pessoas a seu redor, algo que o próprio Poatan não teve no início de carreira.

- Eu vejo que eles (Lohan e Alessandro) estão bem. Eles gostam de treinar, eles querem ser lutadores. É o que eu falei. Vai depender deles. Porque agora eles têm tudo que eu não tive na época do kickboxing. Então, se eles forem bons lutadores, vão se dar bem.

Poatan com Lohan e Alessandro (Foto: Reprodução Instagram Poatan)

UFC 320 pode ser histórico para Poatan

Caso vença Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 320, Alex Poatan se juntará a Amanda Nunes como os únicos brasileiros a iniciarem três reinados diferentes dentro do UFC.

No momento, Poatan está junto a Jose Aldo e Deiveson Figueiredo, com dois reinados. Primeiro, Alex conquistou o cinturão peso médio diante de Israel Adesanya, mas acabou derrotado na revanche. Logo depois, o brasileiro subiu para os meio-pesados, ganhou o título e o defendeu três vezes. Porém, teve seu segundo reinado interrompido por Ankalaev. Em outra revanche, Alex poderá fazer história.

FICHA TÉCNICA

UFC 320 — Las Vegas, EUA

Data: 4 de outubro de 2025

Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, EUA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)

Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)

Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)

Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)

Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)

Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)

Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)

Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)

Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)

Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)

Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)

Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)

Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)

Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)

Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)