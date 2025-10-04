UFC 320: Alex Poatan busca terceiro reinado e vingança contra Ankalaev
Poatan pode virar o primeiro homem brasileiro com três reinados diferentes
- Matéria
- Mais Notícias
No UFC 320 deste sábado, 4 de outubro, Alex Poatan terá a chance de ter duas grandes conquistas com apenas uma vitória. Ele pode se vingar de Magomed Ankalaev, um dos seus maiores rivais, e se tornar o primeiro brasileiro homem da história do UFC a ter três diferentes ‘’reinados’’, isto é, conquistar títulos em épocas diferentes – Amanda Nunes foi a primeira mulher a conquistar esse feito.
UFC 320 traz revanche para Poatan e mais dois brasileiros: horário e onde assistir
Mais Esportes
Ex-campeões do UFC apostam em Alex Poatan na revanche do UFC 320
Mais Esportes
Ankalaev se irrita com Poatan e dispara sobre UFC 320: ‘Agora é pessoal’
Mais Esportes
Em novembro de 2022, Pereira conquistou o cinturão peso médio, iniciando o seu primeiro reinado. Na revanche contra Israel Adesanya, o brasileiro perdeu e subiu para os meio-pesados. Um pouco mais de um ano depois de sua primeira vitória, Poatan iniciava o segundo reinado, desta vez na categoria até 93kg.
Desta vez, Alex teve a oportunidade de defender o cinturão três vezes, quebrando o recorde de defesas mais rápidas de título – as defesas diante de Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree aconteceram entre abril e outubro de 2024.
Mas aí veio o abrupto fim do seu segundo reinado. No UFC 313 de abril deste ano, Poatan foi derrotado por Magomed Ankalaev. Após o duelo, o russo começou a utilizar as redes sociais para promover uma revanche ao fazer diversas acusações relacionadas a Alex.
Nas últimas semanas, Poatan resolveu finalmente responder, acusando o novo campeão de ser mentiroso e dizer que o empresário do russo seria o responsável por usar as redes sociais do campeão.
Neste sábado, todas as trocas de farpas e provocações darão lugar à troca de golpes, quedas e finalizações. Para Poatan, a vitória, o recorde histórico e a vingança fazem do UFC 320, uma luta imperdível.
Para além de Poatan: Outros campeões históricos no UFC
Dentre os 19 campeões brasileiros lineares da história do UFC (sem contar torneios, como os ganhos por Royce Gracie e Marco Ruas, por exemplo), apenas três nomes tiveram dois reinados diferentes: além de Poatan, José Aldo, Deiveson Figueiredo – Amanda Nunes, como já citado, já chegou a três reinados.
José Aldo foi o primeiro campeão peso pena da história do UFC e seu reino durou sete defesas, entre 2011 e 2015. O brasileiro foi nocauteado por Conor McGregor no UFC 194, mas conseguiu seu cinturão de volta meses em julho de 2016 (em caráter inicialmente interino, mas depois linear).
Já Deiveson Figueiredo foi o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão peso mosca. O então campeão Henry Cejudo deixou o título vago e Figueiredo nocauteou Joseph Benavidez para virar dono do título até 57kg. Após duas defesas, ele acabou derrotado por Brandon Moreno, mas venceu a revanche e retomou o cinturão – no terceiro e no quarto duelos, porém, melhor para Moreno.
Já Amanda Nunes virou campeã peso galo no UFC 200, em julho de 2016, e fez cinco defesas do seu título antes de perder de forma inesperada para Julianna Peña. Na revanche, porém, a Leoa dominou a rival e ainda defendeu o cinturão mais duas vezes antes de se aposentar. No meio de seu primeiro reinado, ela abriu um segundo reinado ‘’paralelo’’, na divisão do peso pena, quando venceu a também brasileira Cris Cyborg. Entre 2018 e 2021, Amanda alternou defesas dos dois cinturões, do peso pena e peso galo.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)
Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias