menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

UFC 320: Alex Poatan busca terceiro reinado e vingança contra Ankalaev

Poatan pode virar o primeiro homem brasileiro com três reinados diferentes

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
08:00
Poatan busca fazer história no UFC (Foto: Divulgação / UFC)
imagem cameraPoatan busca fazer história no UFC (Foto: Divulgação / UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
UFC 320 acontece no dia 4 de outubro de 2025.
Alex Poatan pode se tornar o primeiro homem brasileiro com três reinados.
Ele enfrenta Magomed Ankalaev em busca de vingança.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

No UFC 320 deste sábado, 4 de outubro, Alex Poatan terá a chance de ter duas grandes conquistas com apenas uma vitória. Ele pode se vingar de Magomed Ankalaev, um dos seus maiores rivais, e se tornar o primeiro brasileiro homem da história do UFC a ter três diferentes ‘’reinados’’, isto é, conquistar títulos em épocas diferentes – Amanda Nunes foi a primeira mulher a conquistar esse feito.

continua após a publicidade

Em novembro de 2022, Pereira conquistou o cinturão peso médio, iniciando o seu primeiro reinado. Na revanche contra Israel Adesanya, o brasileiro perdeu e subiu para os meio-pesados. Um pouco mais de um ano depois de sua primeira vitória, Poatan iniciava o segundo reinado, desta vez na categoria até 93kg.

Desta vez, Alex teve a oportunidade de defender o cinturão três vezes, quebrando o recorde de defesas mais rápidas de título – as defesas diante de Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree aconteceram entre abril e outubro de 2024.

continua após a publicidade
Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)
Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)

Mas aí veio o abrupto fim do seu segundo reinado. No UFC 313 de abril deste ano, Poatan foi derrotado por Magomed Ankalaev. Após o duelo, o russo começou a utilizar as redes sociais para promover uma revanche ao fazer diversas acusações relacionadas a Alex.

Nas últimas semanas, Poatan resolveu finalmente responder, acusando o novo campeão de ser mentiroso e dizer que o empresário do russo seria o responsável por usar as redes sociais do campeão.

continua após a publicidade

Neste sábado, todas as trocas de farpas e provocações darão lugar à troca de golpes, quedas e finalizações. Para Poatan, a vitória, o recorde histórico e a vingança fazem do UFC 320, uma luta imperdível.

Para além de Poatan: Outros campeões históricos no UFC

Aldo tem dois reinados dentro do UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Aldo tem dois reinados dentro do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Dentre os 19 campeões brasileiros lineares da história do UFC (sem contar torneios, como os ganhos por Royce Gracie e Marco Ruas, por exemplo), apenas três nomes tiveram dois reinados diferentes: além de Poatan, José Aldo, Deiveson Figueiredo – Amanda Nunes, como já citado, já chegou a três reinados.

José Aldo foi o primeiro campeão peso pena da história do UFC e seu reino durou sete defesas, entre 2011 e 2015. O brasileiro foi nocauteado por Conor McGregor no UFC 194, mas conseguiu seu cinturão de volta meses em julho de 2016 (em caráter inicialmente interino, mas depois linear).

Deiveson: bicampeão do UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Deiveson: bicampeão do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Já Deiveson Figueiredo foi o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão peso mosca. O então campeão Henry Cejudo deixou o título vago e Figueiredo nocauteou Joseph Benavidez para virar dono do título até 57kg. Após duas defesas, ele acabou derrotado por Brandon Moreno, mas venceu a revanche e retomou o cinturão – no terceiro e no quarto duelos, porém, melhor para Moreno.

Amanda Nunes, dupla campeã do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Amanda Nunes, dupla campeã do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Já Amanda Nunes virou campeã peso galo no UFC 200, em julho de 2016, e fez cinco defesas do seu título antes de perder de forma inesperada para Julianna Peña. Na revanche, porém, a Leoa dominou a rival e ainda defendeu o cinturão mais duas vezes antes de se aposentar. No meio de seu primeiro reinado, ela abriu um segundo reinado ‘’paralelo’’, na divisão do peso pena, quando venceu a também brasileira Cris Cyborg. Entre 2018 e 2021, Amanda alternou defesas dos dois cinturões, do peso pena e peso galo.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias