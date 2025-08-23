Acompanhe ao vivo América-RN x Traipu pelo Campeonato Brasileiro de Futsal
América-RN x Traipu se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro de Futsal
Neste sábado (23), o Lance! transmite ao vivo um verdadeiro duelo pelo Campeonato Brasileiro de Futsal entre América-RN, amargando a lanterna do Grupo B contra a equipe do Traipu, vice-líder e embalada por uma sequência impressionante de vitórias. Acompanhe o jogo ao vivo no YouTube do Lance!
Como chegam as equipes para o confronto pelo Campeonato Brasileiro de Futsal
Traipu-AL
A equipe do Traipu chega ao confronto em seu melhor momento na temporada, sustentada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Essa campanha sólida não apenas posicionou o time como vice-líder do Grupo B, mas também o estabeleceu como um forte candidato na briga direta pela liderança com o Passo Fundo. A série invicta demonstra a consistência da equipe contra diferentes estilos de adversários.
América-RN
O América-RN vive um momento difícil. A equipe potiguar não sabe o que é vencer há cinco partidas, um jejum que a afundou na lanterna da tabela. Nesse período, o time somou apenas um ponto, fruto de um empate e quatro derrotas consecutivas, evidenciando problemas tanto no setor defensivo quanto no ofensivo.
1º TEMPO | EM ANDAMENTO | AMÉRICA-RN 0 X 3 TRAIPU-AL
GOLS
AMÉRICA-RN:
TRAIPU-AL: Eric Costa, José Pingo, Paraguai
