A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou as datas e horários das quartas de final da Copa Brasil de Vôlei. O torneio envolve as oito equipes mais bem colocadas no primeiro turno da Superliga. As semifinais e a final entre as mulheres serão nos dias 8 e 9 de fevereiro, enquanto os confrontos decisivos para os homens serão na semana seguinte, nos dias 15 e 16.

As quartas de final serão disputadas em janeiro, em datas e horários a definir. No feminino, o Praia Clube é o atual campeão, enquanto no masculino temos o Cruzeiro.

Quando Fluminense e Flamengo jogam a Copa Brasil de Vôlei?

Entre as equipes femininas cariocas, o Fluminense enfrenta o Gerdau Minas, na Arena UniBH, em Minas Gerais. Enquanto o Flamengo vai duelar contra o Sesi-Bauru, na Arena Sesi Voley Bauru, em São Paulo.

Como funciona a Copa Brasil de Vôlei?

A competição reúne os oito primeiros colocados do turno da Superliga. Nas quartas de final, os times se enfrentam em jogo único na casa do time de melhor campanha, considerando o cruzamento olímpico ((1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º). Os vencedores se garantem na disputa em Santa Catarina. O campeão se classifica para a Supercopa e para o Sul-Americano de 2025.

Confira as datas das quartas de final da Copa Brasil Feminina e Masculina.

Copa Brasil de Vôlei — Feminina

Praia Clube x Maringá

Osasco x Mackenzie

Minas x Fluminense

Sesi-Bauru x Sesc-Flamengo

Copa Brasil de Vôlei — Masculina