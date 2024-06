Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, Canadá (Foto: Rudy Carezzevoli/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/06/2024 - 11:34 • Montreal (CAN)

A sexta-feira (7) foi absolutamente vazia no GP do Canadá. No TL1, a chuva forte deixou a ação para os últimos 5 minutos, enquanto que o TL2 ficou no seco, molhado, molhado, seco. Também nada de relevante foi visto em termos de ritmo ali nas duas horas disponíveis.

Assim, o TL3 ganha uma conotação totalmente diferente do normal. Reconhecidamente uma sessão de ajustes finais para a classificação, o treino da manhã deste sábado vira decisivo também para a corrida, já que ninguém simulou coisa alguma na tarde de sexta-feira.

Lando Norris liderou o TL1 de praticamente volta única, enquanto o TL2 foi puxado por Fernando Alonso, que aproveitou uma pequenina janela de pista mais seca. O grande destaque do dia foi negativo: a Red Bull virou fumaça com Max Verstappen e os novos componentes do carro já estão em xeque em Montreal.

O GRANDE PRÊMIO separou cinco coisas que aprendemos na sexta-feira do GP do Canadá, nona etapa da Fórmula 1 2024:

Duas horas do mais completo nada. As declarações de praticamente todos os pilotos e chefes mostram que a sexta-feira em Montreal foi inútil: ninguém andou direito no seco, ninguém simulou para valer a classificação ou a corrida e, de quebra, pouca gente andou para valer no molhado, segurando pneus que provavelmente vão voltar ao longo de um fim de semana de clima instável.

(Foto: Rudy Carezzevoli/AFP)

Tendência de mais chuva põe fim de semana em dúvida em todos os sentidos

A sexta-feira poderia ter sido mais útil se a chuva fosse persistente pela tarde ou as equipes e pilotos mais corajosas pela manhã. É que, ao contrário do que tem rolado, há, sim, previsão de chuva para sábado e domingo e muito dificilmente a F1 não vai encontrar mais o piso molhado no Canadá. E quem é a principal força atual na chuva? Não dá para ter a menor ideia com uma amostragem dessas.

Red Bull preocupa até em dia em que ninguém andou direito

Ninguém andou quase nada e, mesmo assim, a Red Bull se viu em apuros. Os austríacos tiveram dia de pouquíssimo tempo de pista com Sergio Pérez, mas o sinal amarelo veio com Max Verstappen, que recolheu às pressas ao sentir cheiro de fumaça. No fim, os energéticos descobriram problemas em peças trocadas no carro do tricampeão. Não chega a ser exatamente animador e a cena do carro isolado tal qual uma bomba relógio por alguns minutos foi de comédia pastelão.

Aston Martin lidera, mas não deve se empolgar muito no Canadá

Alonso colocou os verdinhos na frente e Lance Stroll foi terceiro, mas eles mesmos sabem que isso não representa absolutamente nada. Na real, este tópico aqui do texto é simplesmente para dizer que é impossível falar qual a ordem de forças atual em Montreal. Ferrari? McLaren? Red Bull? Tudo seria chute.

Por conta disso tudo, da carinha de fim de semana sprint sem sprint que o GP do Canadá tomou, o TL3 virou fundamental. 1 hora para que todo mundo simule corrida e depois ajuste as coisas antes da classificação e do parque fechado. Promessa de pista muito cheia o tempo todo, horário de rush em Montreal.