Norris lidera TL1 do GP do Canadá prejudicado por chuva de granizo (Foto: CLIVE ROSE / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/06/2024 - 16:10 • Montreal (CAN)

Em uma sessão de treino bastante prejudicada pela chuva torrencial que caiu sobre o circuito instantes antes, o TL1 desta sexta-feira (7) foi liderado por Lando Norris, melhor tempo registrado com o cronômetro já zerado. De slicks, o piloto da McLaren bateu a dupla da Ferrari e registrou 1min24s435.

A chuva já era esperada, tanto que um alerta de tempestades havia sido emitido por meteorologistas para o período da primeira sessão de treinos da Fórmula 1. Só que ela veio com direito a granizo cerca de 1h antes das 13h30, horário local (14h30 de Brasília). E o volume de água foi tanto que não deixou apenas a pista encharcada, como também causou infiltrações nos boxes e também em salas de imprensa, segundo relatos de jornalistas presentes no circuito Gilles Villeneuve.

Bandeira verde mesmo, só após quase meia hora de sessão transcorrida, e poucos foram os que se aventuraram no traiçoeiro traçado, não apenas por conta da água, mas também pela sujeira que o temporal levou para o asfalto. O sol até ajudou a formar trilho, mas ainda eram condições complicadas para os slicks e inadequadas para os pneus intermediários.

Mesmo assim, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen e Norris resolveram ir para a pista com compostos para pista seca, mas ainda virando tempos altos. Foi só com o cronômetro já zerado que quase todos resolveram dar aos torcedores uma agrado. E com slicks, Norris bateu o duo da Ferrari. Serviu ao menos para já experimentar o que deve ser visto até o domingo.

Carlos Sainz Jr. no Circuito Gilles-Villeneuve em Montreal, Canada (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Confira como foi o TL1 da F1 em Montreal:

Apesar do estrago, a direção de prova optou por não adiar o início do TL1, apenas mantendo os boxes fechados enquanto a ‘turma da vassoura’ promovia a eliminação dos bolsões d’água. Com o cronômetro na regressiva, restou aos pilotos apenas esperar — para tristeza de Jack Doohan, novato escalado para assumir o cockpit de Esteban Ocon no primeiro treino do final de semana.

Complicado também para as demais equipes, principalmente para quem levou atualizações. Das dez do grid, apenas Ferrari, McLaren e Alpine não mexeram em nada nos respectivos carros. A Red Bull, por sua vez, apostava em uma nova asa traseira para extrair ainda mais carga aerodinâmica à medida que mantém uma estabilidade adequada para diferentes condições enfrentadas.

Tudo isso, no entanto, ficou bastante comprometido. Com dez minutos corridos, a transmissão buscou imagens da torcida nas arquibancadas novamente vestindo capas de chuvas — agora em volume bem menor, tanto que a direção de prova confirmou a abertura dos boxes para as 13h51 locais (14h51 de Brasília).

Assim que o sinal verde apareceu, Hamilton já partiu de intermediários, enquanto Bottas votou pela cautela e fez o primeiro contato com a pista calçado com os pneus de chuva extrema. Pelo rádio, o #44 da Mercedes relatava “aderência muito baixa” ao engenheiro, Peter Bonnington.

A volta de Hamilton foi em 1min40s077, o único a registrar tempo, já que Bottas achou que valia tentar os intermediários e retornou aos boxes. Norris, de pneus de chuva extrema, aparecia com os dois melhores setores, porém também retornou aos pits — com o sol já brilhando no céu na reta principal.

De intermediários, Bottas melhorou em mais de 3s a volta de Hamilton e colocou 1min33s215 como marca a ser batida. Só que não demorou para a bandeira vermelha aparecer após batida de Guanyu Zhou.

Pista novamente liberada com pouco mais de 20 minutos para o fim, Norris retornou, porém deu uma leve traseirada no final do hairpin e passou reto, abortando mais uma tentativa.

Verstappen também não chegou a completar o giro, permanecendo ainda com o registro feito antes da bandeira vermelha. Hamilton, por sua vez, virou 1min29s207, com Leclerc ficando a 0s2 da marca do piloto da Mercedes. Mais uma tentativa, e os carros da Ferrari pularam para a liderança, Leclerc à frente de Sainz.

Com trilho já formado, apenas 11 dos 20 surgiam com tempos registrados, porém era uma atitude até esperada: como a previsão era de mais chuva para o TL2 e também para o restante do fim de semana, muitos resolveram economizar borracha. Leclerc, inclusive, foi um dos que resolveram ir para os boxes ao ser perguntado pelo engenheiro se gostaria de fazer o mesmo.