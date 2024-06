Alonso deixa Aston Martin sonhar e lidera TL2 do GP do Canadá. Verstappen sofre quebra

Alonso já venceu 32 corridas na F1 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/06/2024 - 19:27 • Montreal (CAN)

Chuva costuma trazer para o centro das atenções pilotos que geralmente são mágicos no asfalto molhado, e Fernando Alonso foi quem melhor soube aproveitar o momento ainda com pneus slicks para fazer o melhor tempo do TL2 do GP do Canadá, realizado nesta sexta-feira (7). O espanhol colocou a Aston Martin no topo ao registrar 1min15s810.

A previsão para o resto do fim de semana em Montreal é de chuva, portanto foi preciso encarar as condições incertas para tentar buscar o melhor acerto do carro. O treino até começou com pista seca, mas teve a presença de uma leve e chata garoa ao longo do tempo que foi suficiente para exigir os intermediários nos dez minutos finais.

Àquela altura, contudo, a liderança já estava decidida. Quem mais se aproximou do tempo de Alonso foi George Russell, que ficou a 0s463 da marca do bicampeão. Lance Stroll fechou o ‘sonho’ da Aston Martin e terminou em terceiro.

Charles Leclerc, de médios, ficou em quarto, a 0s7 de Alonso. Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Sergio Pérez fecharam o top-10.

Max Verstappen é que parece viver um inferno astral. O neerlandês conseguiu dar apenas quatro giros e recolheu o carro às pressas após sentir cheiro de fumaça. A Red Bull depois confirmou que houve uma falha no sistema de recuperação de energia.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 7 a 9 de junho, com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.

Confira como foi o TL2 da F1 em Montreal:

Se o TL1 foi praticamente inexistente por causa do temporal que trouxe até granizo ao circuito Gilles Villeneuve cerca de 1h antes da sessão, o TL2 até teve um cenário um pouco melhor, embora a chuva também tenha se feito presente. Pista molhada, aliás, era a realidade para o final de semana no Canadá, portanto os pilotos não tiveram muito tempo para esperar algum tipo de melhora.

De início, até foi possível arriscar os slicks, mesmo com a leve chuva que ainda ameaçava cair forte por conta do céu muito carregado. Os termômetros em Montreal marcavam 19°C de temperatura, com o asfalto em 27°C e umidade relativa do ar em 71%. Mas de tempo, mesmo, só Hamilton e Gasly apareciam com registros de volta rápida após os primeiros dez minutos de sessão. A maioria ainda optava por sair para o costumeiro reconhecimento, mas recolhia aos boxes.

Perto dos 15 minutos completos, mais voltas começaram a ser registradas. De médios, Piastri pulou para segundo, a mais de 1s da marca de Lewis, que liderava. Gasly, então, conseguiu aproveitar os macios para colocar a Alpine momentaneamente na ponta, enquanto Russell era quem aparecia em segundo. Não demorou muito, porém, para Ricciardo e, depois, Alonso desbancarem o #10 do topo.

Enquanto isso, Verstappen ainda permanecia nos pits, observando o desenrolar das ações. Quando enfim foi para a pista, eram os carros da Aston Martin quem ocupavam as primeiras colocações, com Alonso e Stroll em sequência. Ao completar o giro, pegou o quarto tempo — que logo virou sexto com as subidas de Magnussen e Albon.

37 minutos para o fim, Leclerc, de médios, foi 0s112 mais rápido que Alonso, com os macios, e colocou a Ferrari na liderança. O curioso era que o monegasco estava na mira dos comissários por ter usado no começo da sessão os intermediários quando a pista ainda não havia sido declarada molhada.

Mais alguns giros, e Alonso recuperou a liderança, colocando 0s7 sobre o tempo de Leclerc ao virar 1min15s810. Russell e Stroll também vieram no embalo, mas ainda na casa de 1min16s. 30 minutos completados, e o top-10 era formado por Alonso, Russell, Stroll, Leclerc, Ricciardo, Magnussen, Hamilton, Tsunoda, Albon e Pérez.

Verstappen era apenas o 18º, com apenas quatro voltas computadas e enfrentando problemas — em dado momento, teve de recolher às pressas para os boxes por conta de um cheiro de fumaça. A imagem recuperada, de fato, mostrou o carro de Max com algo estranho. E não teve jeito: o neerlandês precisou encerrar o TL2 muito antes do previsto após um incêndio no carro.

A Red Bull tratou de colocar os mecânicos para trabalhar com o treino ainda rolando, proporcionando uma cena um tanto curiosa, com um ‘muro’ formado por integrantes do time para evitar a exposição de segredos do RB20 #1. A confirmação do problema veio instantes depois: falha no sistema de recuperação de energia.

Na tabela, a situação já estava decidida. Com chuva um pouco mais intensa na parte final, os intermediários tiveram de ser usados. Não havia, portanto, chances de melhorar alguma marca, permitindo à Aston Martin ao menos sonhar até o sábado.

Fórmula 1 2024, GP do Canadá, Montreal, TL2:

1 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:15.810

2 G RUSSELL Mercedes 1:16.273

3 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:16.464

4 C LECLERC Ferrari 1:16.556

5 D RICCIARDO RB Honda 1:16.731

6 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:16.773

7 L HAMILTON Mercedes 1:16.908

8 Y TSUNODA RB Honda 1:16.951

9 A ALBON Williams Mercedes 1:16.977

10 S PÉREZ Red Bull RBPT Honda 1:17.041

11 E OCON Alpine 1:17.417

12 L SARGEANT Williams Mercedes 1:17.496

13 C SAINZ Ferrari 1:17.722

14 V BOTTAS Sauber Ferrari 1:17.817

15 N HÜLKENBERG Haas Ferrari 1:17.903

16 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:19.008

17 G ZHOU Sauber Ferrari 1:19.087

18 M VERSTAPPEN Red Bull RBPT Honda 1:19.311

19 P GASLY Alpine 1:20.789

20 L NORRIS McLaren Mercedes 1:20.843