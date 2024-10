2ª rodada do NBB chega ao fim; veja resultados de terça-feira (15)

Cinco jogos marcaram o encerramento da segunda rodada do Novo Basquete Brasil, na última terça-feira (15). Entre os resultados do NBB, destacam-se as equipes mandantes dos confrontos — apenas o Vasco venceu como visitante.

Fortaleza x Caxias do Sul

Já no Nordeste, o Fortaleza venceu o Caxias do Sul por 76 a 68. O grande nome, apesar do placar adverso, foi Vini Chagas, do time gaúcho, que anotou 20 pontos. Mas a boa atuação foi insuficiente para reverter o placar.

Bauru x Brasília

No ginásio Panela de Pressão, o Bauru bateu o Brasília, em jogo equilibrado, por 93 a 91. O grande destaque foi o experiente Alex Garcia, que terminou o duelo com 24 pontos, sete rebotes e sete assistências.

Unifacisa x União Corinthians

Já em Campina grande, a Unifacisa bateu o União Corinthians-RS por 83 a 71. A equipe paraibana chegou a ter grande vantagem, mas viu os gaúchos se aproximarem, o que causou um susto, ainda assim manteve um placar favorável. Serjão fez 14 pontos e foi quem mais se destacou.

unifacisa venceu o União Corinthinas jogando em casa (Foto: Gabriella Tayane/Unifacisa)

São José x Vasco

Já o Vasco foi até a Farma Conde Arena e venceu o São José, por 68 a 59. O time carioca foi o único visitante a obter um resultado positivo. Paulo Henrique, terminou com um duplo-duplo de 19 pontos e dez rebotes no encontro.

Franca x Minas

Por fim, no jogo mais promissor da noite, o Franca recebeu o Minas no Pedrocão e venceu por 82 a 76. O duelo foi marcado por um grande equilíbrio entre as equipes. O atual campeão foi para o intervalo com apenas um ponto de vantagem. Já na segunda etapa, criou uma margem pequena, mas que lhe deu a vitória na estreia do NBB, enquanto o Minas sofreu o primeiro revés após vencer o seu primeiro compromisso.

Os jogadores de basquete terão o final de semana de descanso. A terceira rodada da competição começa na segunda-feira (21), com Minas x São José e Vasco x Pinheiros.