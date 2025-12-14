Wagner Reis venceu João The Future por decisão unânime, mantendo o título peso mosca, já que o desafiante não bateu o peso.

Pereira afirmou ser o lutador mais bem pago do MMA brasileiro, não precisando sair do país para lutar.

O Jungle Fight 143 coroou uma temporada inesquecível para o maior evento de MMA do Brasil. Com transmissão da TV Globo, os dois campeões em ação defenderam seus títulos com autoridade, mostrando que são os melhores atletas brasileiros em ação em suas respectivas divisões.

Na luta principal da noite, Tiago Pereira mostrou todo seu pedigree ao defender mais uma vez seu cinturão peso galo. Desta vez, a vítima foi Davi Almeida. Em apenas 80 segundos de luta, o campeão mostrou seu jiu-jitsu ao derrubar o desafiante, rapidamente pegar as costas e finalizá-lo com um mata-leão.

Após o combate, Pereira exaltou o Jungle Fight e declarou ser o lutador mais bem pago do MMA brasileiro, dizendo que não precisa sair do Brasil para lutar.

- Eu sou o lutador mais bem pago do Brasil! O Wallid prometeu que eu ia ser e ele cumpriu a palavra. Hoje eu não preciso sair do Brasil para lutar. E vou terminar o ano com meu bolso cheio de dinheiro junto com a minha família. Hoje eu não preciso mais ter um trabalho paralelo, não preciso mais dar aula, posso me dedicar apenas a ser um atleta cada vez melhor - declarou Tiago.

Campeão domina no Jungle Fight 143

Wagner Reis dominou (Foto: Leandro Bernardes / Wanderson Oliveira / Pximages)

Na segunda luta mais importante da noite, Wagner Reis fez questão de punir o desafiante João The Future, que não bateu o peso. Ao longo de cinco rounds, o campeão peso mosca foi superior a João, que não receberia o título mesmo se ganhasse.

No final, o trono permaneceu com o mineiro Wagner Reis, vencedor por decisão unânime e que agora tem uma defesa de cinturão em seu segundo reinado.

O Jungle Fight agora desembarca no Rio de Janeiro para abrir a temporada 2026 no dia 17 de janeiro, com o Jungle Fight 144.

RESULTADOS: Jungle Fight 143

São Paulo, SP

13 de dezembro de 2025

Tiago Pereira venceu Davi Almeida por finalização a 1min20s do R1

Wagner Reis venceu João "The Future" Carvalho por decisão unânime (triplo 30-26)

Murilo Bento venceu Jonathan Caetano por nocaute a 2min48s do R1

Leandro Silva venceu Lucas Dias por finalização a 1min53s do R3

Joelson Pantoja venceu Mateus Fidelis por nocaute aos 42s do R1

Guilherme Silva venceu Guilherme Trindade por nocaute técnico aos 3min07s do R1

Diego Rojas venceu Gabriel Rickson Lopes por finalização aos 3min26s do R1

Willians Nogueira venceu Guilherme Alves por finalização aos 1min42s do R1

Gabriel Nicolucci venceu David Nogueira por finalização aos 2min47s do R3

Nathalia Pletz venceu Kristiany Carvalho por decisão unânime (triplo 29-28)

Douglas Feitosa venceu Dilermando Lima por finalização aos 3min28s do R1

Rodrigo Ramos venceu Luan Pereira por decisão unânime (triplo 30-27)

Johnatan Brito venceu Victor Moraes por nocaute aos 43s do R1