Ex-lutador do UFC desaparece após mergulho no Rio Negro

Gerônimo dos Santos, de 45 anos, mais conhecido como "Mondragon", está desaparecido desde a manhã do último sábado (13) após mergulhar no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. O ex-lutador de MMA, UFC e atual subsecretário de Segurança Pública do município entrou na água por volta das 10h da manhã e não voltou à superfície.

O incidente ocorreu em um ponto do rio perigoso, com um banco de areia que esconde uma queda profunda e uma forte correnteza circular, conforme alerta emitido pela Prefeitura local. De acordo com relatos, Mondragon não sabia nadar e teria caído em um "buraco" durante o mergulho.

O desaparecimento foi confirmado tanto pelo irmão do atleta, Feliciano Borges Neto, em um relato emocionante ao portal Combate, quanto pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira em suas redes sociais.

O Acidente

Feliciano Borges Neto, irmão do desaparecido, descreveu o drama: "Ele falou: 'Vai lá pegar as coisas, eu vou dar um mergulho e saio pra você fazer o almoço'. Isso foi dez e pouco da manhã. Aí ela [a companheira] fala que deu as costas e saiu, e ele virou e mergulhou. Só que ele deu um mergulho longo. Quando parou, procurou terra e não encontrou. Porque o lugar onde ele mergulhou tinha um buraco, e ele não sabia nadar. Quando ela virou, ele estava gritando, 'Me ajuda!', se debatendo. Tinha um pessoal de uma embarcação um pouco mais distante, ela pediu socorro, o pessoal se aproximou, mas quando estava próximo, ele afundou e não voltou mais."

O ex-lutador Gerônimo Mondragon desaparece em rio (Foto: Divulgação)

Desdobramentos

Equipes de resgate iniciaram as buscas na tarde de sábado. Até as 22h (horário de Brasília), o corpo do lutador baiano, radicado no Amazonas, ainda não havia sido encontrado.

Em virtude da tragédia, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira anunciou o adiamento do evento de chegada do Papai Noel, que estava previsto para o sábado.