O lendário Anderson Silva foi relembrando de uma forma infeliz no último sábado (13). Uma grave lesão marcou a disputa do SFT 58, evento de MMA nacional de grande porte, que ocorreu em São Paulo. Em uma das lutas do evento, Igor Elizeu acabou com a perna quebrada em lesão que muito se assemelhou à sofrida pelo 'Spider' no UFC 162, em 2013.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Ao soltar um chute baixo no adversário Pedro Morais, Igor acabou sofrendo uma fratura na canela, que pode ter piorado ao tentar apoiar a perna novamente no tablado, um pouco diferente de Anderson Silva, que não chegou a apoiar a perna quebrada. Com isso, Morais foi declarado vencedor do duelo peso pena. A luta durou pouco mais de um minuto, chocando os torcedores presentes aos Estúdios da BAND.

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES

Com a vitória, Pedro Morais chegou a cinco lutas profissionais, sendo vitorioso em todas elas. Já ''Noturno'', apelido de Igor Elizeu, sofreu o primeiro revés da carreira e agora terá de passar por um longo período de recuperação, que pode e deve ser inspirado pela recuperação de Anderson Silva.

continua após a publicidade

Na luta principal do SFT 58, Hugo Paiva superou Emerson Oliveira na decisão unânime em duelo válido pelo peso galo. No segundo combate mais importante da noite, Thiago Santos nocauteou Andre Furquin ainda no primeiro assalto em luta de kickboxing com regras especiais. Na única luta internacional da noite, o cubano Alain Moreno impôs seu jogo de wrestling para superar Raphael Silva, que estreou como profissional.

Anderson Silva como exemplo de superação

Anderson Silva retornou em 2015 contra Nick Diaz (Foto: Divulgação/UFC)

Ainda que a natureza da lesão seja bastante séria, nomes como Anderson Silva, deram o caminho do retorno à ação. O brasileiro sofreu a lesão durante a revanche com Chris Weidman no fim de 2013.

continua após a publicidade

Após recuperação espetacular, o ex-campeão retornou ao UFC pouco mais de um ano depois, em 2015, ao enfrentar Nick Diaz. Anderson ainda lutou com nomes relevantes do MMA, como Daniel Cormier, Michael Bisping e Israel Adesanya antes de deixar o UFC.

Aos 50 anos, 'Spider' segue em ação, mas no boxe profissional. Na próxima sexta-feira, ele enfrenta outro ex-campeão do UFC, Tyron Woodley, nas preliminares do evento Jake Paul x Anthony Joshua, organizado e transmitido mundialmente pela Netflix.