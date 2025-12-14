Ex-lutador do UFC é preso com 102 quilos de cocaína no Canadá

O ex-lutador do UFC Alex Garcia, de 38 anos, foi preso na cidade de Montreal, no Canadá, por estar em posse de 102 quilos de cocaína e outras drogas, além de dinheiro, carros e armas de fogo. A apreensão, que deteve mais dois suspeitos, fez parte de uma grande operação conduzida pela unidade anti-gangues da polícia local.

continua após a publicidade

De acordo com comunicado divulgado pela polícia de Montreal, além dos 102 quilos de cocaína – avaliados em 2,3 milhões de dólares canadenses (aproximadamente 9 milhões de reais) –, os agentes também apreenderam 5 quilos de heroína, 20 litros de GHB, 306 mil dólares canadenses (cerca de 1,2 milhão de reais) em dinheiro vivo, três armas de fogo e dois veículos.

O dominicano Alex Garcia, ex-lutador na divisão dos meio-médios (77 kg) do UFC, é acusado de tráfico de drogas e posse de rendimentos do crime. Michele Laddaga, 49, e Victor Julio Sanchez Medrano, 45, são os outros dois nomes presos. Além deles, outros dois investigados têm mandados de prisão ativos e ainda são procurados pela polícia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alex Garcia competiu no UFC entre os anos de 2013 e 2018, registrando cinco vitórias e cinco derrotas. Radicado em Montreal, o ex-lutador treinou na famosa academia TriStar, tendo sido parceiro de equipe de Georges St-Pierre. Fora da principal liga de MMA do mundo desde 2020, o dominicano – apelidado de "The Dominican Nightmare" – tem um cartel de 15 vitórias e oito derrotas ao todo.