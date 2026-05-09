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Henrique Marques é ouro no Pan-Americano de taekwondo

Brasil conquistou 18 medalhas na competição disputada no Rio de Janeiro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/05/2026
09:25
Henrique Marques foi campeão na categoria até 80kg
imagem cameraHenrique Marques foi campeão na categoria até 80kg (Foto: Ana Patricia/COB)
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Ao todo, o Brasil faturou 18 medalhas no Pan-Americano de taewkondo, disputado no Rio de Janeiro. Destas, oito foram de ouro. Henrique Marques, campeão mundial e eleito o melhor atleta da modalidade em 2025, foi um dos brasileiros que subiram ao lugar mais alto do pódio. O atleta competiu na categoria até 80kg.

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No duelo decisivo, Henrique superou o norte-americano Nickolas CJ por 2 rounds a 1. As parciais foram 5/3, 3/9 e 2/1, que garantiram seu primeiro título pan-americano. Anteriormente, ele passou por Alejandro Flores, da Costa Rica, e pelo colombiano Miguel Trejos. Também campeã mundial em 2025, Maria Clara Pacheco não participou do Pan-Americano devido a uma lesão.

Medalhas do Brasil no Pan-Americano de taekwondo

OURO

  1. Henrique Marques (-80kg)
  2. Matheus Gillard (-54kg)
  3. Eduardo Baretta (-58kg)
  4. Vinicius Assis (-74kg)
  5. Gabriel Ramos (-63kg)
  6. Caroline Santos "Juma" (-62kg)
  7. Camilly Gosch (-49kg)
  8. Mikaela Oliveira (-73kg)

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PRATA

  • Guilherme dos Santos (-63kg)
  • Paulo Melo (-58kg)
  • João Victor Diniz (-68kg)
  • Edival Pontes (-74kg)
  • Sandy Macedo (-67kg)

BRONZE*

  • Julia Silva (-46kg)
  • Nivea Barros (-53kg)
  • Pedro Alves (+87kg)
  • Raiany Pereira (+73kg)
  • Ícaro Miguel (-87kg)

*No Pan-Americano de taekwondo, todos os atletas que chegam às semifinais garantem a medalha de bronze, já que não há disputa pelo terceiro lugar.

O 2025 de Henrique Marques

Além do título mundial, Henrique Marques também foi campeão do Rio Open, Presidents Cup, em Lima, do Grand Prix de Bangkok, e dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Ele também conquistou o bronze no Grand Prix de Muju e no Mundial Sub-21. Ao todo, na temporada 2025, foram seis medalhas internacionais, sendo quatro de ouro.

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Henrique Marques ganhou Bronze no Grand Prix em Muju neste ano (Foto: World Taekwondo)
Henrique Marques ganhou Bronze no Grand Prix em 2025 (Foto: World Taekwondo)

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